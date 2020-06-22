Колишній радник президента Дональда Трампа з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що на виборах президента голосуватиме за кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена. Болтон вважає, що Трамп не представляє справу республіканців, яку він готовий підтримувати.

Болтон голосуватиме за Байдена

Ексрадник Трампа Джон Болтон розповів, за кого планує голосувати на виборах у листопаді 2020 року, пише The Telegraph.

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У 2016 році я голосував за Трампа, а не за Гілларі Клінтон. Тепер, побачивши цього президента близько, я не можу зробити це знову. Я турбуюся за країну,

– зазначив Болтон.

На його думку, Трамп не представляє справу республіканців, яку він хотів би підтримувати.

Колишній радник президент також наголосив, що Трамп не бачить різниці між власними інтересами та інтересами країни. "Це означає, що немає послідовної теми або стратегії. Рішення, прийняте одного дня, може бути легко змінене наступного", – додав Болтон.

Мемуари Болтона

Ексрадник Трампа дав інтерв'ю на тлі суперечки між ним та Білим домом. Приводом конфлікту став вихід його книги "Кімната, де це сталося: мемуари Білого дому". Мемуари побачать світ лише 23 червня, однак окремі частини книги були оприлюднені в медіа.

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