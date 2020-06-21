За кілька місяців до виборів у США чинний президент Дональд Трамп відстає від свого конкурента Джозефа Байдена на майже 15%. Втім на цьому проблеми Трампа не закінчуються – тепер у його штабі стався спалах коронавірусу.

Одразу шестеро співробітників, що брали участь в організації передвиборчого мітингу Дональда Трампа у місті Тулсі, що в Оклахомі, пише CNN.

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Про хворобу стало відомо лише за кілька годин до приїзду в місто самого президента США. За протоколом безпеки, усіх співробітників штабу перевірили на коронавірус.

Відтак інфікованих співробітників тимчасово відсторонили, а в самому штабі Дональда Трампа ввели карантинні обмеження.

Ніхто з хворих або хтось, хто безпосередньо контактував з ними, не буде на сьогоднішньому мітингу чи біля присутніх посадових осіб,

– зазначив директор з комунікацій штабу Трампа Тім Мерт.