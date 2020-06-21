Проблеми Трампа перед виборами посилюються: у передвиборчому штабі спалах коронавірусу
За кілька місяців до виборів у США чинний президент Дональд Трамп відстає від свого конкурента Джозефа Байдена на майже 15%. Втім на цьому проблеми Трампа не закінчуються – тепер у його штабі стався спалах коронавірусу.
Одразу шестеро співробітників, що брали участь в організації передвиборчого мітингу Дональда Трампа у місті Тулсі, що в Оклахомі, пише CNN.
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Про хворобу стало відомо лише за кілька годин до приїзду в місто самого президента США. За протоколом безпеки, усіх співробітників штабу перевірили на коронавірус.
Відтак інфікованих співробітників тимчасово відсторонили, а в самому штабі Дональда Трампа ввели карантинні обмеження.
Ніхто з хворих або хтось, хто безпосередньо контактував з ними, не буде на сьогоднішньому мітингу чи біля присутніх посадових осіб,
– зазначив директор з комунікацій штабу Трампа Тім Мерт.
Що відомо про вибори в США?
Вибори президента США мають відбутися 3 листопада 2020 року. Втім вже за кілька місяців помітно, що Джо Байден відчутно випереджає Дональда Трампа. Рейтинги кандидатів у червні показали 55% підтримки проти 41%.
Рівень підтримки чинного президента США відчутно просів через пандемію коронавірусу й масові протести в країні. Так ще у березні Байден лідирував всього на 2 пункти – 49% проти 47%.