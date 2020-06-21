Проблемы Трампа перед выборами усиливаются: в предвыборном штабе вспышка коронавируса
За несколько месяцев до выборов в США действующий президент Дональд Трамп отстает от своего конкурента Джозефа Байдена на почти 15%. Впрочем, на этом проблемы Трампа не заканчиваются – теперь в его штабе произошла вспышка коронавируса.
Сразу шесть сотрудников, участвовавших в организации предвыборного митинга Дональда Трампа в городе Тулси, что в Оклахоме, заболели коронавирусом, пишет CNN.
Интересно Трамп заявил, что готов признать поражение на выборах
О болезни стало известно лишь за несколько часов до приезда в город самого президента США. По протоколу безопасности, всех сотрудников штаба проверили на коронавирус.
Поэтому инфицированных сотрудников временно отстранили, а в самом штабе Дональда Трампа ввели карантинные ограничения.
Никто из больных или кто-то, кто непосредственно контактировал с ними, не будет на сегодняшнем митинге или в присутствии должностных лиц,
– отметил директор по коммуникациям штаба Трампа Тим Мерт.
Что известно о выборах в США?
Выборы президента США должны состояться 3 ноября 2020. Впрочем, уже через несколько месяцев заметно, что Джо Байден ощутимо опережает Дональда Трампа. Рейтинги кандидатов в июне показали 55% поддержки против 41%.
Уровень поддержки действующего президента США ощутимо просел из-за пандемии коронавируса и массовых протестов в стране. Так еще в марте Байден лидировал всего на 2 пункта – 49% против 47%.