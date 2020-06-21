За несколько месяцев до выборов в США действующий президент Дональд Трамп отстает от своего конкурента Джозефа Байдена на почти 15%. Впрочем, на этом проблемы Трампа не заканчиваются – теперь в его штабе произошла вспышка коронавируса.

Сразу шесть сотрудников, участвовавших в организации предвыборного митинга Дональда Трампа в городе Тулси, что в Оклахоме, заболели коронавирусом, пишет CNN.

Интересно Трамп заявил, что готов признать поражение на выборах

О болезни стало известно лишь за несколько часов до приезда в город самого президента США. По протоколу безопасности, всех сотрудников штаба проверили на коронавирус.

Поэтому инфицированных сотрудников временно отстранили, а в самом штабе Дональда Трампа ввели карантинные ограничения.

Никто из больных или кто-то, кто непосредственно контактировал с ними, не будет на сегодняшнем митинге или в присутствии должностных лиц,

– отметил директор по коммуникациям штаба Трампа Тим Мерт.