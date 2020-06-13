Президент США Дональд Трамп заявил, что он готов признать собственное поражение на выборах в случае, если это произойдет. В то же время американский лидер убежден, что это станет "очень печальным" моментом для страны.

О заявлении Трампа по поводу перспектив результатов американских выборов пишет издание Fox News.

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Дональд Трамп считает, что его поражение на выборах станет печальным моментом для страны из-за планов "демократов" по реформе полиции. Мол, они намерены уничтожить полицейские департаменты и игнорировать проблему протестов.

Вместе с тем Дональд Трамп не смог обойти возможности "пройтись" по своему главному конкуренту. "В трудные времена для страны Джо Байден создал себе убежище в подвале и не выходил оттуда", – заявил президент США.

Какие результаты могут иметь выборы в США

Выборы президента США должны состояться 3 ноября 2020. Впрочем, уже за несколько месяцев заметно, что Джо Байден ощутимо опережает Дональда Трампа. Рейтинги кандидатов в июне показали 55% поддержки против 41%.

Уровень поддержки действующего президента США ощутимо просел из-за пандемии коронавируса и массовых протестов в стране. Так еще в марте Байден лидировал всего на 2 пункта – 49% против 47%.