Президент США Дональд Трамп заявив, що він готовий визнати власну поразку на виборах у разі, якщо так станеться. Водночас американський лідер переконаний, що це стане "дуже сумним" моментом для країни.

Про заяву Трампа щодо перспектив результатів американських виборів пише видання Fox News.

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Дональд Трамп вважає, що його поразка на виборах стане сумним моментом для країни через плани "демократів" щодо реформи поліції. Мовляв, вони мають намір знищити поліцейські департаменти й ігнорувати проблему протестів.

Разом з тим Дональд Трамп не зміг оминути можливості "пройтися" по своєму головному конкуренту. "У важкі часи для країни Джо Байден створив собі сховище у підвалі й не виходив звідти", – заявив президент США.

Які результати можуть мати вибори в США

Вибори президента США мають відбутися 3 листопада 2020 року. Втім вже за кілька місяців помітно, що Джо Байден відчутно випереджає Дональда Трампа. Рейтинги кандидатів у червні показали 55% підтримки проти 41%.

Рівень підтримки чинного президента США відчутно просів через пандемію коронавірусу й масові протести в країні. Так ще у березні Байден лідирував всього на 2 пункти – 49% проти 47%.