Бывший советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что на выборах президента будет голосовать за кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена. Болтон считает, что Трамп не представляет дело республиканцев, которон он готов поддерживать.

Болтон голосовать за Байдена

Бывший советник Трампа Джон Болтон рассказал, за кого планирует голосовать на выборах в ноябре 2020 года, пишет The Telegraph.

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В 2016 году я голосовал за Трампа, а не за Хиллари Клинтон. Теперь, увидев этого президента близко, я не могу сделать это снова. Я беспокоюсь за страну,

– отметил Болтон.

По его мнению, Трамп не представляет дело республиканцев, которое он хотел бы поддерживать.

Бывший советник президента также отметил, что Трамп не видит разницы между собственными интересами и интересами страны. "Это означает, что нет последовательной темы или стратегии. Решение, принятое однажды, может быть легко изменено на следующий день", – добавил Болтон.

Мемуары Болтона

Бывший советник Трампа дал интервью на фоне спора между ним и Белым домом. Поводом конфликта стал выход его книги "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома". Мемуары выйдут только 23 июня, однако отдельные части книги были опубликованы в СМИ.

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