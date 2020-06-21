Если верить книге Джона Болтона, то Дональд Трамп – довольно безграмотный и необразованный человек, который в приоритетах держит свои личные цели, а не интересы США.

Такое мнение в своем видеоблоге "Безумный мир" высказал журналист Иван Яковина.

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Какова вероятность, что вскоре книга увидит мир

Он напомнил, что бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон написал книгу о своей работе в Белом доме с Дональдом Трампом. Книга "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" должна была стать настолько интересной, что президент США в суде потребовал остановить ее публикацию и продажу.

Впрочем, суды с издателями Белый дом, как всегда, проигрывает, – предполагает журналист. Поэтому, по его мнению, можно не сомневаться, что в ближайшее время книга Болтона появится во всех магазинах Америки.

К какому выводу пришли ведущие издания США

По словам Яковины, когда эта книга только писалась, Трамп говорил, что ее можно будет выпускать только после президентских выборов в ноябре, но никак не до голосования. Президент опасался, что писательство Болтона может помешать ему избраться президентом на второй срок.

Такого же мнения придерживались и ведущие американские издания. Они уже ознакомились с этой книгой и пришли к ожидаемому выводу.

Если верить книге Болтона, то США сейчас руководит безграмотный, необразованный и глупый человек, который свои личные интересы всегда ставит выше интересов своей страны, – отметил Яковина.

Больше о тайнах, которые скрывает книга Болтона – смотрите в видеоблоге Ивана Яковины "Безумный мир" за 19 июня 2020