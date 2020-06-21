Якщо вірити книзі Джона Болтона, то Дональд Трамп – доволі безграмотна та неосвічена людина, яка в пріоритетах тримає свої особисті цілі, а не інтереси США.

Таку думку у своєму відеоблозі "Безумный мир" висловив журналіст Іван Яковина.

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Яка імовірність, що незабаром книга побачить світ

Він нагадав, що колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон написав книгу про свою роботу в Білому домі з Дональдом Трампом. Книга "Кімната, де це сталося: мемуари Білого дому" повинна була стати настільки цікавою, що президент США в суді зажадав зупинити її публікацію і продаж.

Втім, суди з видавцями Білий дім, як завжди, програє, – припускає журналіст. Тому, на його думку, можна не сумніватися, що найближчим часом книга Болтона з'явиться у всіх магазинах Америки.

До якого висновку дійшли провідні видання США

За словами Яковини, коли ця книга тільки писалася, Трамп говорив, що її можна буде випускати тільки після президентських виборів в листопаді, але ніяк не до голосування. Президент побоювався, що письменство Болтона може перешкодити йому обратися президентом на другий термін.

Такої ж думки дотримувалися і провідні американські видання. Вони вже ознайомилися з цією книгою і прийшли до очікуваного висновку.

"Якщо вірити книзі Болтона, то США зараз керує безграмотна, неосвічена і дурна людина, яка свої особисті інтереси завжди ставить вище інтересів своєї країни", – наголосив Яковина.

Більше про таємниці, які приховує книга Болтона – дивіться у відеоблозі Івана Яковини "Безумный мир" за 19 червня 2020