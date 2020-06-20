Колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон написав книгу про свою роботу в Білому домі з Дональдом Трампом.

Книга "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" должна была стать настолько интересной, что президент США в суде потребовал остановить ее публикацию и продажу. Об этом говорится в видеоблоге "Безумный мир" на 24 канале.

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Чего опасался Трамп

Впрочем, суды с издателями Белый дом, как всегда, проиграет. Поэтому можно не сомневаться, что в ближайший вторник книга Болтона появится во всех магазинах Америки.



Джон Болтон / Фото CNP

Когда эта книга только писалась, Трамп говорил, что ее можно будет выпускать только после президентских выборов в ноябре, но никак не до голосования. Президент опасался, что болтонское писательство может помешать ему избраться президентом на второй срок.

Такого же мнения придерживались и ведущие американские издания. Они уже ознакомились с этой книгой и пришли к ожидаемому выводу.

Если верить книге, то США сейчас управляет удивительно безграмотный, необразованный и глупый человек, который свои личные интересы всегда ставит выше интересов своей страны.

Например, Трамп предлагал китайцам ослабить санкции против их телекоммуникационных компаний, торгующих с Ираном в обход санкций. В обмен на это он хотел, чтобы Китай покупал в США больше зерна в тех штатах, где Трампу нужна поддержка фермеров на выборах в ноябре 2020 года. Чтобы провести эту сделку, Трамп заискивал и унижался перед китайским руководителем Си Цзиньпинем.

В обмен на какие-то преференции со стороны Турции Трамп лебезил перед Реджепом Тайипом Эрдоганом и помог снять санкции с турецкого банка, который отмывал грязные деньги, полученные на торговле с Ираном.



Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган / Фото AFP

Насчет Китая есть и еще одна совсем странная история. Как-то раз китайцы приехали на переговоры с длинным списком оправданий для строительства концлагерей для уйгуров. В этих лагерях Китай собирает сотни тысяч мусульман для "перевоспитания".

Там людям промывают мозги, над ними издеваются, проводят на них опыты, из них стирают историю, память, саму их сущность и идентичность. Задача – полностью уничтожить многомиллионный народ. Сделать всех уйгуров обычными китайцами.

Так вот, китайцы думали, что Трамп будет их ругать за нацистские практики и требовать остановить происходящее. Но вместо этого он сказал, что китайцы правильно делают, что надо продолжать в том же духе.

То ли он мусульман так сильно не любит, то ли у него с китайцами была какая-то еще договоренность – неизвестно. Но это примерно то же самое, как если бы Рейган сказал Андропову: "У вас там, в СССР диссиденты есть? Так вот, мы не против, чтобы вы их всех посадили и пытали".

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Помимо этого Трамп в книге Болтона предстает просто балбесом. Он, например, думал, что Финляндия – это часть России, и не знал, что у Великобритании есть ядерное оружие. Президент США также говорил, что считает "классной" идею американского вторжения в Венесуэлу.

По словам Болтона, Трамп постоянно поддерживал конфликты внутри своей администрации. Например, как-то раз он объявил, что госсекретарь Рекс Тиллерсон отпустил сальную, непристойную шуточку про посла США в ООН Никки Хейли.



Никки Хейли и Рекс Тиллерсон / Коллаж 24 канала

Но спустя некоторое время выяснилось, что про Хейли и о том, чтобы он с ней сделал, шутил сам президент США. Просто он свои слова вложил в уста Тиллерсона, чтобы окружающие стали хуже о нем думать.

Подарок для Ким Чен Ына

Автор книги также рассказал, что Трампу очень нравится вести переговоры с авторитарными лидерами. Он считает их намного более сильными и интересными, чем лидеров свободных стран.

Кроме того, для президента США очень важно получить возможность сфотографироваться с каким-то страшным диктатором, чтобы объявить себя великим дипломатом.

Именно ради этого Трамп добился встречи с Ким Чен Ыном. Всем адекватным наблюдателям было ясно, что переговоры с диктатором ни к чему не приведут, однако Трамп все равно потребовал организовать их.

В результате США ничего не получили, но лишились важного козыря. До Трампа Америка вообще не признавала Северную Корею и ее лидеров законной властью. Трамп же своим поведением фактически признал и то, и другое.



Дональд Трамп и Ким Чен Ын / Getty Images

Это как если бы президент США вдруг встретился с лидерами так называемых псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР". Трамп же сделал Киму такой подарок.

Давление Трампа на Украину

Кроме того, Болтон ближе к завершению своей книги подтвердил то, что все и так, в общем, знали. Да, Трамп действительно давил на Украину, чтобы та организовала расследование против Джо Байдена и Хиллари Клинтон.

Скандал с приостановлением военной помощи Украине: что известно? В конце августа 2019 года стало известно, что Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине в размере 250 миллионов долларов и заморозил эти деньги. Хотя США уже приняли выделение этой помощи.



Впоследствии Трамп объяснял, что хотел просто убедиться, что деньги пойдут не в ущерб интересам США, а также отмечал коррумпированность Украины. 12 сентября администрация Трампа сняла блокировку с денег на военную помощь Украине.



В Пентагоне заявляли, что не уверены, что успеют использовать эти деньги должным образом. Ведь 30 сентября в США как раз завершался фискальный год. Однако 22 ноября Пентагон таки предоставил Украине 214 миллионов долларов с 250 миллионов, заложенных Конгрессом в Оборонный бюджет США на 2019 год.



По словам Болтона, президент США на самом деле отказывался разблокировать военную помощь Украине, пока та не предоставит на Байдена компромат.

Министр обороны и глава Госдепа как минимум 10 раз пытались убедить Трампа не делать этого и открыть финансирование украинской армии, но президент был неумолим.

Таким образом, теперь уже весь мир точно знает, что Трамп действительно злоупотреблял своим служебным положением, ради получения политических выгод лично для себя, для своей кампании по переизбранию президентом.

Как Болтон спас Трампа

Однако американский Сенат, большинство в котором составляют республиканцы, оправдал Трампа по этому обвинению. Таким образом сенаторы дали разрешение использовать президентский пост в личных целях и самому Трампу, и всем последующим президентам.

В будущем любой новый президент сможет в суде представить прецедент: раз Трампа за такие действия оправдали, то и меня должны оправдать. По словам Болтона, Трампа нужно было судить не только по украинскому эпизоду, но и по китайскому и по турецкому.

Автор книги утверждает, что дал бы показания против президента во время импичмента, если бы его спросили по всему спектру проблем, а не только по Украине. Но из-за того, что обвинение было очень узким, он не стал выступать в качестве свидетеля.

Это очень странное заявление. Болтон мог совершенно спокойно рассказать Конгрессу и о других злоупотреблениях Трампа, если бы захотел. Никто не стал бы ему мешать. Но тогда Болтон испугался за свою карьеру и не захотел валить действующего президента-республиканца. Он категорически отказался от дачи показаний в Конгрессе.



Президент США Дональд Трамп / Фото Getty Images

Тем самым Болтон фактически спас Трампа от позорного изгнания из Белого дома в результате импичмента. Однако если он надеялся на благодарность со стороны Трампа, то это он зря. Президент США уже обозвал Болтона лживым и отвратительным жуликом и махинатором.

Если Трамп в ноябре 2020 года снова переизберется президентом, то карьера самого Болтона, а также карьеры всех близких Болтону людей будут уничтожены. Это тот самый случай, когда нерешительность и трусость оказались намного опаснее прямого противостояния с властью.

Если бы Болтон прошлой зимой выступил против Трампа, то выкинул бы его из Белого дома, получил бы статус национального героя, славу и почет на все времена. Но этого не сделал. И теперь остался один, всеми ненавидимый.

Республиканцы и Трамп считают его предателем, а демократы никогда не станут принимать его своим человеком. Книга его могла бы стать огромной сенсацией и бестселлером во время импичмента. Но сейчас ее купят только специалисты.

Да, она описывает то, что Трамп – балбес, дуралей и никудышный президент. Но после 4 его лет во власти все и так это понимают. Книга Болтона, которая могла стать одним из самых важных нон-фикшн произведений в истории США, оказалась очередным ругательным пасквилем против Трампа.

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Конечно, эта книга окажет некоторое влияние на некоторое количество избирателей. Но к ноябрю это влияние будет совсем ничтожным, и через полгода про Болтона все уже забудут.

Трамп назвал своего бывшего советника "обиженным скучным дураком", а также "некомпетентным" сотрудником, которого ранее уже увольняли из Белого дома. И вы знаете, тут я с президентом США полностью согласен.