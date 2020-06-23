Злив плівок із записами розмов Порошенка з колишнім віцепрезидентом США Байденом – негативний сигнал для україно-американських відносин. Тому справу про злиття інформації треба розслідувати.

Про це 24 каналу розповів розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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Порошенко – додаткова мета

На думку політолога, головна мета злиття плівок позафракційним народним депутатом, ексрегіоналом Деркачем – створити інформаційно-політичний фон для Трампа і підштовхнути українську владу для розслідування справи щодо компанії Burisma і Байдену. А Порошенко – наживка, додаткова мета. Плюс, вважає Фесенко, Деркач хоче повернутися в публічну інформаційну площину. Для нього це хвилина слави.

Кого в Україні не записували, включаючи колишнього прем'єра Гончарука. Були побоювання, що записували і президента Зеленського. А тут запис п’ятого президента України із віцепрезидентом США. Це негативно впливає на відносини з Вашингтоном. У США скажуть: які розмови, якщо у вас витік інформації. Тому потрібне розслідування, щоб не було повторення,

– наголошує Володимир Фесенко.

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Важливо! 24 канал не може ані підтвердити, ані спростувати автентичність та справжність аудіозаписів, як і те, чиї голоси представлені на них. Ми також очікуємо офіційної реакції на чергові закиди Деркача від лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка та його представників.



Для Андрія Деркача плівки – хвилинка публічної слави / Фото Facebook

Нагадаємо, перша тема аудіозаписів стосувалася отримання "1 мільярда доларів в обмін на збереження схем Burisma і міжнародної корупції". Гроші ніби були спрямовані на отримання військових держзамовлень підприємствами, які мають відношення до Порошенка.

Водночас, зазначає експерт, серйозного компромату, особливо проти Байдена, на плівках немає. Крім схем, які малює сам Деркач, нічого конкретного. Тому інтерес до цих записів буде слабшати. Навіть, наголошує Фесенко, якщо теоретично припустити, що Байден і Порошенко обговорювали розслідування по Burisma, то навряд чи по телефону.

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Про що йдеться на нових аудіозаписах "плівок Порошенка"

Тиск на Яценюка і питання Авакова. Порошенко в лютому 2016 року начебто обіцяв тодішньому віцепрезиденту США Байдену, що проти прем'єр-міністра Яценюка не відкриватимуться кримінальні справи після його відставки.

Питання "Приватбанку". Голос, схожий на голос Порошенка, каже, що певна недоторканність є і в ексглави НБУ Гонтаревої. Вона нібито перебуває "під його особистим захистом", адже на неї здійснюється тиск через націоналізацію "Приватбанку".

Захист Коболєва. Порошенко та Байден нібито обговорювали, що керівництво "Нафтогазу" не можна змінювати, бо команда Байдена тісно спілкується з менеджментом компанії. Порошенко буцімто запевняв, що Коболєва і його заступників не чіпатимуть і обіцяв викликати їх до себе і розібратися в проблемі.

Питання МВФ. Ще одна розмова Байдена з Порошенком стосується начебто спроб змусити експрем'єра Гройсмана виконати вимоги МВФ. Інакше США не дадуть Україні кредитних гарантій. Порошенко теж відповів, що займеться цим.

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Які ризики для Порошенка

За словами Фесенка, швидше всього, ці плівки ніяк не спрацюють проти Порошенка. Політолог нагадує: після оприлюднення в травні першої порції записів було відкрито кримінальне провадження. Правоохоронні органи повинні в таких випадках почати розслідування. Але українська влада, вочевидь, діятиме обережно. Невідомо, хто переможе на виборах президента США.

Увага! Як повідомили 24 каналу в пресслужбі Державного бюро розслідувань, відкрито кримінальне провадження щодо незаконного злиття інформації.



Деркач хоче зіпсувати стосунки України і США / Фото соцмереж

У першій частині оприлюднених плівок Порошенка була хоч якась сенсація. Зокрема, зачіпка, де п'ятий президент говорить, що порушив закон. Це зловживання владою. Але з суспільство очікує розслідувань щодо корупції і незаконних фінансових операцій з боку представників влади. Це може сильно вплинути на громадську думку,

– підкреслює Володимир Фесенко.