Офіс генпрокурора 12 червня відкрив справу через стеження за п'ятим президентом України Петром Порошенком. Розслідуванням займеться Держбюро розслідувань.

Офіс генпрокурора підтвердив цю інформацію у відповіді на запит нардепа від "Європейської солідарності" Володимира Ар'єва, яку той опублікував на своїй фейсбук-сторінці. В Офісі генпрокура наразі ніяк не прокоментували цю інформацію. 24 канал намагається зв'язатися із преслужбою відомства.

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Що відомо про стеження за Порошенком, через яке відкрили провадження

12 червня співголова фракції "Євросолідарності" у Верховній Раді Артур Герасимов заявив, що за Порошенком ведеться незаконне стеження.

Фракція вимагала від правоохоронних органів звернути на це увагу та розслідувати цю справу.

Провадження відкрили ще 12 червня за частиною 1 статті 365 Кримінального кодексу України – перевищення влади або службових повноважень співробітником правоохоронного органу.





Справа через стеження за Порошенком / Документ Володимира Ар'єва

Артур Герасимов оприлюднив фото машин, які помітили поблизу житла п'ятого президента. За його словами, таких номерних знаків в базі даних не існує.



Автомобіль поблизу дому Порошенка / Фото Артура Герасимова