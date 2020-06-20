Стеження за Порошенком: Офіс генпрокурора доручив ДБР розслідувати справу – депутат
Офіс генпрокурора 12 червня відкрив справу через стеження за п'ятим президентом України Петром Порошенком. Розслідуванням займеться Держбюро розслідувань.
Офіс генпрокурора підтвердив цю інформацію у відповіді на запит нардепа від "Європейської солідарності" Володимира Ар'єва, яку той опублікував на своїй фейсбук-сторінці. В Офісі генпрокура наразі ніяк не прокоментували цю інформацію. 24 канал намагається зв'язатися із преслужбою відомства.
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Що відомо про стеження за Порошенком, через яке відкрили провадження
- 12 червня співголова фракції "Євросолідарності" у Верховній Раді Артур Герасимов заявив, що за Порошенком ведеться незаконне стеження.
- Фракція вимагала від правоохоронних органів звернути на це увагу та розслідувати цю справу.
- Провадження відкрили ще 12 червня за частиною 1 статті 365 Кримінального кодексу України – перевищення влади або службових повноважень співробітником правоохоронного органу.
Справа через стеження за Порошенком / Документ Володимира Ар'єва
Артур Герасимов оприлюднив фото машин, які помітили поблизу житла п'ятого президента. За його словами, таких номерних знаків в базі даних не існує.