Обіцянки Зеленського і суд над Порошенком: що не так з українськими президентами – Є питання
У випуску програми "Є питання" за 18 червня – депутати президента насміхаються над його урядом замість того, щоб виконувати усе те, що Зеленський обіцяв рік тому на виборах – країну мрії. Водночас зараз судять Порошенка, а чимало людей цьому аплодує. З українськими президентами точно щось не так.
Також у випуску "Є питання" на 24 каналі:
Вакарчук заявив, що хоче скласти депутатські повноваження. Однак все не так просто, Рада не підтримала таке його бажання.