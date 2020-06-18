У випуску програми "Є питання" за 18 червня – депутати президента насміхаються над його урядом замість того, щоб виконувати усе те, що Зеленський обіцяв рік тому на виборах – країну мрії. Водночас зараз судять Порошенка, а чимало людей цьому аплодує. З українськими президентами точно щось не так.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі: Вакарчук заявив, що хоче скласти депутатські повноваження. Однак все не так просто, Рада не підтримала таке його бажання.