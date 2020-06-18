В выпуске программы "Есть вопрос" за 18 июня – депутаты президента смеются над его правительством вместо того, чтобы выполнять все то, что Зеленский обещал год назад на выборах – страну мечты. В то же время сейчас судят Порошенко, а многие этому аплодирует. С украинскими президентами точно что-то не так.

Также в выпуске "Есть вопросы" на 24 канале: Вакарчук заявил, что хочет сложить депутатские полномочия. Однако все не так просто, Рада не поддержала такое его желание.