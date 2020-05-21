Плівки Порошенка: чим ризикує політик та які наслідки для України

Офіс генпрокурора зареєстрував кримінальне провадження відносно Порошенка через "плівки Байдена". Що загрожує п’ятому президенту і як записи розмов вплинуть на відносини із США, – в матеріалі 24 каналу.

У Порошенка будуть проблеми

Як розповів 24 каналу голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, у зв’язку із оприлюдненням так званих плівок Байдена, в Порошенка виникнуть проблеми. Адже він говорить про порушення закону. І це зачіпка.

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Утім, нічого сенсаційного на записах, на думку політолога, немає. Українці чекають масштабних викриттів – що Порошенко, приміром, украв кілька сотень мільйонів гривень. Також є сумніви, що вдасться щось довести.

Для Порошенка деякі ризики є, там де він говорить про порушення ним закону. А ось де компромат на Байдена? Де вказівки по Burisma? Розмова Боса із залежним іноземним політиком – сумна, але природна реальність для нас. А на американців це навряд чи справить враження,

– вважає Володимир Фесенко.



Очільниця ГПУ Венедиктова відкрила дві справи проти Порошенка / Фото Офісу Генпрокурора

На думку представника в Kyivstratpro Тараса Семенюка, Порошенка звинувачуватимуть у держраді, тому що він дозволив керувати собою ззовні. П’ятий президент України звітував віцепрезиденту іншої країни, що виконав їхні умови.

Дивіться відео сюжету 24 каналу про "плівки Порошенка":

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Що відомо про "плівки Порошенка"

За повідомленням ЗМІ, народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про нібито вплив колишнього віцепрезидента США Джо Байдена на п'ятого Президента України Петра Порошенка.

Перша тема аудіозаписів, як зазначив Деркач, стосується отримання "1 мільярда доларів в обмін на збереження схем Burisma і міжнародної корупції". Гроші були спрямовані на отримання військових держзамовлень підприємствами, які мають відношення до Порошенка.



Україну втягують у вибори президента США / Фото соцмереж

За його словами, розмови датовані 2015 – 2016 роками, в них, зокрема, мовиться про необхідність звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна, "який розслідував справу Burisma і вийшов на Байдена".

Друга тема записів, за словами депутата, стосується розвалу парламентської коаліції та виборів у лютому 2016 року. Окрім того, додав Деркач, у розмовах ідеться про вплив Байдена через наглядові ради великих держпідприємств.

Президент Володимир Зеленський на пресконференції 20 травня заявив, що справою щодо Порошенка мають займатися правоохоронні органи.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова зареєструвала кримінальне провадження відносно Петра Порошенка через "плівки Байдена". Справа порушена за двома статтями – про державну зраду (від 12 до 15 років ув’язнення) і зловживання владою (від 5до 8 років).

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Україні треба бути обережною

Директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко підкреслює: основна мета плівок – не дискредитація й так корумпованого Порошенка, а виявлення позиції президента Зеленського в конфлікті Трампа-Байдена.

Ймовірно, Деркачу важливо було «приперти» Зеленського і змусити виявити чітку позицію в боротьбі між Трампом і Байденом. І Порошенко тут лише засіб примусити Зеленського публічно самовизначитися, на чиєму він боці в лютій боротьбі за пост американського президента,

– говорить Віктор Небоженко.



Зеленському треба дистанціюватися від протистояння в США / Фото Офісу Президента

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Тарас Семенюк наголошує: Україна не втратить підтримку США через ці скандали. У США досконало працює система стримувань і противаг. Але по факту Україна вже втягнута в історію з виборами президента США. Рік тому Байден намагався використати розмову Трампа і Зеленського проти американського президента. Наразі рахунок зрівнявся. Плівки Порошенка республіканці використають проти демократів, щоб вдарити по опоненту Трампа – Байдену.

Зеленський пожинає те, що йому заклали попередники. Україні нічого не лишається, як заявляти про свою дистанцію, наголошувати, що ми не надаємо переваги якомусь кандидату. Уважно стежимо за виборами в США, і це їхня внутрішня справа,

– переконаний Тарас Семенюк.

За його словами, можна створити міждержавну комісію, куди б увійшли представники парламентів США і України. І вивести історію з емоційної складової в правове поле.

Володимир Фесенко зазначає: українській владі треба бути дуже обережною. Ніхто не може сказати, хто виграє вибори в США. Пандемія коронавірусу призвела до економічної кризи і вдарила по рейтингу Трампа. Під час економічної кризи чинному президенту складно перемогти на виборах.

Рік тому Україна не втрутилася в боротьбу Трампа і Байдена, так треба і зараз. Можна ініціювати розслідування, якщо американці надішлють офіційний запит,

– зауважує Фесенко.