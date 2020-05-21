Плівки Порошенка: чим ризикує політик та які наслідки для України
Офіс генпрокурора зареєстрував кримінальне провадження відносно Порошенка через "плівки Байдена". Що загрожує п’ятому президенту і як записи розмов вплинуть на відносини із США, – в матеріалі 24 каналу.
У Порошенка будуть проблеми
Як розповів 24 каналу голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, у зв’язку із оприлюдненням так званих плівок Байдена, в Порошенка виникнуть проблеми. Адже він говорить про порушення закону. І це зачіпка.
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Утім, нічого сенсаційного на записах, на думку політолога, немає. Українці чекають масштабних викриттів – що Порошенко, приміром, украв кілька сотень мільйонів гривень. Також є сумніви, що вдасться щось довести.
Для Порошенка деякі ризики є, там де він говорить про порушення ним закону. А ось де компромат на Байдена? Де вказівки по Burisma? Розмова Боса із залежним іноземним політиком – сумна, але природна реальність для нас. А на американців це навряд чи справить враження,
– вважає Володимир Фесенко.
Очільниця ГПУ Венедиктова відкрила дві справи проти Порошенка / Фото Офісу Генпрокурора
На думку представника в Kyivstratpro Тараса Семенюка, Порошенка звинувачуватимуть у держраді, тому що він дозволив керувати собою ззовні. П’ятий президент України звітував віцепрезиденту іншої країни, що виконав їхні умови.
Дивіться відео сюжету 24 каналу про "плівки Порошенка":
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Що відомо про "плівки Порошенка"
- За повідомленням ЗМІ, народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про нібито вплив колишнього віцепрезидента США Джо Байдена на п'ятого Президента України Петра Порошенка.
- Перша тема аудіозаписів, як зазначив Деркач, стосується отримання "1 мільярда доларів в обмін на збереження схем Burisma і міжнародної корупції". Гроші були спрямовані на отримання військових держзамовлень підприємствами, які мають відношення до Порошенка.
Україну втягують у вибори президента США / Фото соцмереж
- За його словами, розмови датовані 2015 – 2016 роками, в них, зокрема, мовиться про необхідність звільнення тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна, "який розслідував справу Burisma і вийшов на Байдена".
- Друга тема записів, за словами депутата, стосується розвалу парламентської коаліції та виборів у лютому 2016 року. Окрім того, додав Деркач, у розмовах ідеться про вплив Байдена через наглядові ради великих держпідприємств.
- Президент Володимир Зеленський на пресконференції 20 травня заявив, що справою щодо Порошенка мають займатися правоохоронні органи.
- Генпрокурорка Ірина Венедіктова зареєструвала кримінальне провадження відносно Петра Порошенка через "плівки Байдена". Справа порушена за двома статтями – про державну зраду (від 12 до 15 років ув’язнення) і зловживання владою (від 5до 8 років).
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Україні треба бути обережною
Директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко підкреслює: основна мета плівок – не дискредитація й так корумпованого Порошенка, а виявлення позиції президента Зеленського в конфлікті Трампа-Байдена.
Ймовірно, Деркачу важливо було «приперти» Зеленського і змусити виявити чітку позицію в боротьбі між Трампом і Байденом. І Порошенко тут лише засіб примусити Зеленського публічно самовизначитися, на чиєму він боці в лютій боротьбі за пост американського президента,
– говорить Віктор Небоженко.
Зеленському треба дистанціюватися від протистояння в США / Фото Офісу Президента
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Тарас Семенюк наголошує: Україна не втратить підтримку США через ці скандали. У США досконало працює система стримувань і противаг. Але по факту Україна вже втягнута в історію з виборами президента США. Рік тому Байден намагався використати розмову Трампа і Зеленського проти американського президента. Наразі рахунок зрівнявся. Плівки Порошенка республіканці використають проти демократів, щоб вдарити по опоненту Трампа – Байдену.
Зеленський пожинає те, що йому заклали попередники. Україні нічого не лишається, як заявляти про свою дистанцію, наголошувати, що ми не надаємо переваги якомусь кандидату. Уважно стежимо за виборами в США, і це їхня внутрішня справа,
– переконаний Тарас Семенюк.
За його словами, можна створити міждержавну комісію, куди б увійшли представники парламентів США і України. І вивести історію з емоційної складової в правове поле.
Володимир Фесенко зазначає: українській владі треба бути дуже обережною. Ніхто не може сказати, хто виграє вибори в США. Пандемія коронавірусу призвела до економічної кризи і вдарила по рейтингу Трампа. Під час економічної кризи чинному президенту складно перемогти на виборах.
Рік тому Україна не втрутилася в боротьбу Трампа і Байдена, так треба і зараз. Можна ініціювати розслідування, якщо американці надішлють офіційний запит,
– зауважує Фесенко.