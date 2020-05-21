Пленки Порошенко: чем рискует политик и какие последствия для Украины

Офис генпрокурора зарегистрировал уголовное производство в отношении Порошенко из-за "пленок Байдена". Что грозит пятом президенту и как записи разговоров повлияют на отношения с США – в материале 24 канала.

У Порошенко будут проблемы

Как рассказал 24 каналу председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, в связи с обнародованием так называемых пленок Байдена, у Порошенко возникнут проблемы. Ведь он говорит о нарушении закона. И это зацепка.

Внимание "Пленки Порошенко": Генпрокуратура возбудила дело против пятого президента

Впрочем, ничего сенсационного на записях, по мнению политолога, нет. Украинцы ждут масштабных разоблачений – что Порошенко, например, украл несколько сотен миллионов гривен. Также есть сомнения, что удастся что-то доказать.

Для Порошенко некоторые риски есть, там где он говорит о нарушении им закона. А вот где компромат на Байдена? Где указания по Burisma? Разговор Босса с зависимым иностранным политиком – печальная, но естественная реальность для нас. А на американцев это вряд ли произведет впечатление,

– считает Владимир Фесенко.



Руководительница ГПУ Венедиктова открыла два дела против Порошенко / Фото Офиса Генпрокурора

По мнению представителя в Kyivstratpro Тараса Семенюка, Порошенко будут обвинять в госизмене, потому что он позволил управлять собой извне. Пятый президент Украины отчитался вице-президент другой страны, что выполнил их условия.

Смотрите видео сюжета 24 канала о "пленках Порошенко":

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Что известно о "пленках Порошенко"

По сообщению СМИ, народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о якобы влиянии бывшего вице-президента США Джо Байдена на пятого Президента Украины Петра Порошенко.

Первая тема аудиозаписей, как отметил Деркач, касается получения "1 миллиарда долларов в обмен на сохранение схем Burisma и международной коррупции". Деньги были направлены на получение военных госзаказов предприятиями, которые имеют отношение к Порошенко.



Украину втягивают в выборы президента США / Фото из соцсетей

По его словам, разговоры датированы 2015-2016 годами, в них, в частности, говорится о необходимости увольнения тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина, "который расследовал дело Burisma и вышел на Байдена".

Вторая тема записей, по словам депутата, касается развала парламентской коалиции и выборов в феврале 2016 года. Кроме того, добавил Деркач, в разговорах речь идет о влиянии Байдена через наблюдательные советы крупных госпредприятий.

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая заявил, что делом в отношении Порошенко должны заниматься правоохранительные органы.

Генпрокурорка Ирина Венедиктова зарегистрировала уголовное производство в отношении Петра Порошенко из-за "пленок Байдена". Дело возбуждено по двум статьям – о государственной измене (от 12 до 15 лет заключения) и злоупотребления властью (от 5 до 8 лет).

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Украине нужно быть осторожной

Директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко подчеркивает: основная цель пленок – не дискредитация и так коррумпированного Порошенко, а выявление позиции президента Зеленского в конфликте Трампа-Байдена.

Вероятно, Деркачу важно "припереть" Зеленского и заставить выявить четкую позицию в борьбе между Трампом и Байденом. И Порошенко здесь лишь средство заставить Зеленского публично самоопределиться, на чьей он стороне в яростной борьбе за пост американского президента,

– говорит Виктор Небоженко.



Зеленскому надо дистанцироваться от противостояния в США / Фото Офиса Президента

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Тарас Семенюк отмечает: Украина не потеряет поддержку США из-за этих скандалов. В США в совершенстве работает система сдержек и противовесов. Но по факту Украина уже втянута в историю с выборами президента США. Год назад Байден пытался использовать разговор Трампа и Зеленского против американского президента. Сейчас счет сравнялся. Пленки Порошенко республиканцы используют против демократов, чтобы ударить по оппоненту Трампа – Байдена.

Зеленский пожинает то, что ему заложили предшественники. Украине ничего не остается, как заявлять о своей дистанции, подчеркивать, что мы не предоставляем предпочтения какому-то кандидату. Внимательно следим за выборами в США, и это их внутреннее дело,

– убежден Тарас Семенюк.

По его словам, можно создать межгосударственную комиссию, куда бы вошли представители парламентов США и Украины. И вывести историю с эмоциональной составляющей в правовое поле.

Владимир Фесенко отмечает: украинской власти надо быть очень осторожной. Никто не может сказать, кто выиграет выборы в США. Пандемия коронавируса привела к экономическому кризису и ударила по рейтингу Трампа. Во время экономического кризиса действующему президенту сложно победить на выборах.

Год назад Украина не вмешалась в борьбу Трампа и Байдена, так надо и сейчас. Можно инициировать расследование, если американцы пришлют официальный запрос,

– говорит Фесенко.