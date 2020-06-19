Три кримінальні провадження проти п’ятого президента України Петра Порошенка закрили минулого тижня – через відсутність складу злочину. Ці провадження розпочинали за заявами поплічника Януковича Андрія Портнова.

Про це під час брифінгу 18 червня розповіла генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, повідомляє 24 канал.

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Які саме справи проти Порошенка закрили

За її словами, минулого тижня (мовиться про другий тиждень червня) три провадження проти Петра Порошенка закрили, а саме:

Щодо призначення прем'єра за відсутності коаліції;

Про втручання в роботу Окружного адмінсуду Києва;

З приводу призначення членів Вищої ради правосуддя.

Ці три провадження були закриті за відсутністю складу злочину. Ці провадження було внесено до ЄРДР за заявою Андрія Портнова,

– сказала Венедіктова.

Андрій Портнов, нагадаємо, це юрист, заступник глави Адміністрації Президента за часів Віктора Януковича, один з авторів диктаторських законів 16 січня 2014 року.



Після Революції гідності виїхав за кордон, а повернувся після перемоги на президентських виборах Володимира Зеленського. В Україні розпочав активну кампанію проти Порошенка.

Справи треба або закривати, або нести до суду

Ірина Венедіктова наголосила: "Ніхто у нашій країні не має починати провадження задля здійснення політичного тиску".

Якщо є справи, і їх багато, їх треба або закривати, або йти з ними в суд,

– вважає генпрокурор.

А суд вже має вирішувати, і так повинно бути у демократичній та правовій державі.

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Нагадаємо, суд у справі проти Порошенка (яка стосується призначення Семочка) щодо обрання йому запобіжного заходу перенесли на 1 липня. Перша частина засідання відбулася 18 червня.