Про справу Порошенка, ймовірну відставку уряду Шмигаля, чому уряду не дали імунітет та скандал довкола посади міністра освіти – в програмі "Політична анатомія" розповіли політологи Володимир Фесенко, Олег Саакян та Олександр Солонтай.

Про справу Порошенка

Політолог Володимир Фесенко в ефірі програми "Політична анатомія" на 24 каналі заявив, що Зеленський може бути не зацікавленим у покаранні п'ятого президента України Петра Порошенка. Він зауважив, що у команді президента немає однієї позиції щодо цього.

Єдності в команді Зеленського немає. Одні хочуть покарати Порошенка і я, до речі, не впевнений щодо Зеленського. Чи хоче цього він?

– зауважив Фесенко.

"Він не любить Порошенка, безумовно. Зокрема й за звинувачення, які були під час виборчої кампанії, але я не впевнений, що він хоче саме покарання. Якби була однозначна його воля, я думаю, усі правоохоронці діяли б жорсткіше і послідовніше", – запевнив політолог.

За його словами, яскраво видно інтерес у покаранні Порошенка саме з боку Венедіктової та ДБР. У інших політиків – ні.

Що відомо про справу Порошенка? Петра Порошенка звинувачують у незаконному призначенні Сергія Семочка на посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки. Також самого Семочка звинувачують у веденні бізнесу на території окупованої АР Крим.



Відомо, що Семочко ще до анексії Криму працював у СБУ на території півострова. Він був серед небагатьох працівників СБУ в Криму, 13%, що залишилися вірними присязі. П'ятий президент України Петро Порошенко звільнив Сергія Семочка. Це трапилось у квітні 2019 року. Однак той спробував поновитися на посаді через суд. Журналісти підозрюють, що Порошенко спеціально допустив порушення. У такому випадку генерал-майор мав змогу через суд повернутися на роботу.

Про ймовірну відставку уряду

Оновлену програму дій уряду парламент не підтримав. Це означає, що уряд Дениса Шмигаля не отримав імунітету на рік, а тому у будь-який момент може піти у відставку. Однак, за словами політологів, якщо це залежить від певних дій уряду та ситуації в країні загалом.

Політолог Олег Саакян назвав 3 умови, за яких уряд зможе довше працювати. Серед них – не створювати проблем президенту.

Детальніше про те, як уряду не піти у відставку – читайте тут.

Про позбавлення уряду імунітету

Через те, що Верховна Рада не схвалила нову програму дій уряду Шмигаля, депутати отримали можливість висловити недовіру уряду. На думку політолога Володимира Фесенка, відразу спрацювало декілька чинників. Зокрема, загальна мотивація тих, хто не голосував, полягала в тому, що навіщо давати імунітет уряду в умовах кризи.

Він зауважив, що через деякий час буде потрібний цап-відбувайло, який візьме на себе всі негаразди в країні. Ним і стане уряд.

Про те, чому уряд позбавили імунітету – читайте детальніше.

Про скандал довкола посади міністра освіти

До парламенту нещодавно внесли проєкт постанови про призначення міністром освіти й науки Сергія Шкарлета. Він відомий своєю підтримкою президента-втікача Віктора Януковича та скандалом із плагіатом у його наукових роботах. Політолог Володимир Фесенко зазначив, що кандидатів на цю посаду було ще мінімум двоє.

Президент, прем'єр-міністр і, подейкують, що й деякі депутати неофіційно зустрічалися з кандидатами на посаду міністра освіти.

Читайте детальніше про це тут.