На посаду міносвіти було ще мінімум 2 кандидати, – експерт про скандал довкола претендентів
До парламенту нещодавно внесли проєкт постанови про призначення міністром освіти й науки Сергія Шкарлета. Він відомий своєю підтримкою президента-втікача Віктора Януковича та скандалом із плагіатом у його наукових роботах. Політолог Володимир Фесенко зазначив, що кандидатів на цю посаду було ще мінімум двоє.
Претенденти на посаду
Президент, прем'єр-міністр і, подейкують, що й деякі депутати неофіційно зустрічалися з кандидатами на посаду міністра освіти. Про це Фесенко сказав в ефірі програми "Політанатомія" на 24 каналі.
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За його словами, на посаду претендували ще мінімум 2 жінки. Одна з них – директорка коледжу.
Система освіти в нас різна. Ректори – теж корпоративна спільнота. А тут директорку коледжу хочуть зробити міністром освіти. Це якась неповага до вищої освіти,
– вважає Фесенко.
Він додав: "Ймовірно, Шкарлет став менший злом. Когось же треба поставити. А ця ситуація демонструє слабкості політики".
Політика кадрових питань
Напередодні голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що наразі не вистачає голосів для призначення Шкарлета міністром освіти. Суспільство й уряд не задоволені цією кандидатурою.
Щодо кадрових питань, то фракція хоче, щоб це були люди з їхнього середовища або нові обличчя. Якщо приходить людина "вчорашнього дня" – вони не хочуть його підтримувати і брати на себе відповідальність,
– зазначив Фесенко.
Тому, на його думку, депутатський корпус стає певним фільтром щодо кадрових питань.
Що відомо про Шкарлета та протести проти нього
- Під стінами Верховної Ради 18 червня відбулися відразу 2 мітинги. Одні учасники протестували проти міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Інші – проти ймовірного призначення ексрегіонала і прихильника Януковича Сергія Шкарлета міністром освіти та науки України.
- Протестувальників представляли наукове середовище. Вони виступали проти того, щоби людина, у якої виявили плагіат у наукових роботах, очолила міністерство.
- Також Сергій Шкарлет є наймолодшим ректором в Україні і очолює Чернігівський національний технологічний університет. За гроші, які виділив МОН, він купив автомобіль вартістю понад 1,5 мільйона гривень "для потреб ректора". Хоча ці гроші могли піти на доплати викладачам чи облаштування лабораторій університету.