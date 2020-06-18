До парламенту нещодавно внесли проєкт постанови про призначення міністром освіти й науки Сергія Шкарлета. Він відомий своєю підтримкою президента-втікача Віктора Януковича та скандалом із плагіатом у його наукових роботах. Політолог Володимир Фесенко зазначив, що кандидатів на цю посаду було ще мінімум двоє.

Претенденти на посаду

Президент, прем'єр-міністр і, подейкують, що й деякі депутати неофіційно зустрічалися з кандидатами на посаду міністра освіти. Про це Фесенко сказав в ефірі програми "Політанатомія" на 24 каналі.

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За його словами, на посаду претендували ще мінімум 2 жінки. Одна з них – директорка коледжу.

Система освіти в нас різна. Ректори – теж корпоративна спільнота. А тут директорку коледжу хочуть зробити міністром освіти. Це якась неповага до вищої освіти,

– вважає Фесенко.

Він додав: "Ймовірно, Шкарлет став менший злом. Когось же треба поставити. А ця ситуація демонструє слабкості політики".

Політика кадрових питань

Напередодні голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що наразі не вистачає голосів для призначення Шкарлета міністром освіти. Суспільство й уряд не задоволені цією кандидатурою.

Щодо кадрових питань, то фракція хоче, щоб це були люди з їхнього середовища або нові обличчя. Якщо приходить людина "вчорашнього дня" – вони не хочуть його підтримувати і брати на себе відповідальність,

– зазначив Фесенко.

Тому, на його думку, депутатський корпус стає певним фільтром щодо кадрових питань.

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