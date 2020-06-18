В парламент недавно внесли проект постановления о назначении министром образования и науки Сергея Шкарлета. Он известен своей поддержкой президента-беглеца Виктора Януковича и скандалом с плагиатом в его научных работах. Политолог Владимир Фесенко отметил, что кандидатов на эту должность было еще минимум двое.

Претенденты на должность

Президент, премьер-министр и, говорят, что и некоторые депутаты неофициально встречались с кандидатами на должность министра образования. Об этом Фесенко сказал в эфире программы "Политанатомия" на 24 канале.

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По его словам, на должность претендовали еще минимум 2 женщины. Одна из них – директор колледжа.

Система образования у нас разная. Ректоры – тоже корпоративное сообщество. А здесь директора колледжа хотят сделать министром образования. Это какое-то неуважение к высшему образованию,

– считает Фесенко.

Он добавил: "Вероятно, Шкарлет стал меньшим злом. Кого-то же надо поставить. А эта ситуация демонстрирует слабости политики".

Политика кадровых вопросов

Накануне глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что пока не хватает голосов для назначения Шкарлета министром образования. Общество и правительство не довольны этой кандидатурой.

Относительно кадровых вопросов, то фракция хочет, чтобы это были люди из их среды или новые лица. Если приходит человек "вчерашнего дня" – они не хотят его поддерживать и брать на себя ответственность,

– отметил Фесенко.

Поэтому, по его мнению, депутатский корпус становится определенным фильтром по кадровым вопросам.

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