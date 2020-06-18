На должность Минобразования было минимум 2 кандидата, – эксперт о скандале вокруг претендентов
В парламент недавно внесли проект постановления о назначении министром образования и науки Сергея Шкарлета. Он известен своей поддержкой президента-беглеца Виктора Януковича и скандалом с плагиатом в его научных работах. Политолог Владимир Фесенко отметил, что кандидатов на эту должность было еще минимум двое.
Претенденты на должность
Президент, премьер-министр и, говорят, что и некоторые депутаты неофициально встречались с кандидатами на должность министра образования. Об этом Фесенко сказал в эфире программы "Политанатомия" на 24 канале.
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По его словам, на должность претендовали еще минимум 2 женщины. Одна из них – директор колледжа.
Система образования у нас разная. Ректоры – тоже корпоративное сообщество. А здесь директора колледжа хотят сделать министром образования. Это какое-то неуважение к высшему образованию,
– считает Фесенко.
Он добавил: "Вероятно, Шкарлет стал меньшим злом. Кого-то же надо поставить. А эта ситуация демонстрирует слабости политики".
Политика кадровых вопросов
Накануне глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что пока не хватает голосов для назначения Шкарлета министром образования. Общество и правительство не довольны этой кандидатурой.
Относительно кадровых вопросов, то фракция хочет, чтобы это были люди из их среды или новые лица. Если приходит человек "вчерашнего дня" – они не хотят его поддерживать и брать на себя ответственность,
– отметил Фесенко.
Поэтому, по его мнению, депутатский корпус становится определенным фильтром по кадровым вопросам.
Что известно о Шкарлете и протестах против него
- Под стенами Верховной Рады 18 июня состоялись сразу 2 митинга. Одни участники протестовали против министра внутренних дел Арсена Авакова. Другие – против вероятного назначения экс-регионала и сторонника Януковича Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины.
- Протестующие представляли научную среду. Они выступали против того, чтобы человек, у которого обнаружили плагиат в научных работах, возглавил министерство.
- Также Сергей Шкарлет является самым молодым ректором в Украине и возглавляет Черниговский национальный технологический университет. За деньги, которые выделил МОН, он купил автомобиль стоимостью более 1,5 миллиона гривен "для нужд ректора". Хотя эти деньги могли пойти на доплаты преподавателям или обустройство лабораторий университета.