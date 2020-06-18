Верховна Рада 18 червня не схвалила нову програму дій уряду Шмигаля. Це означає, що депутати отримують можливість висловити недовіру уряду. На думку політолога Володимира Фесенка, відразу спрацювало декілька чинників. Зокрема, загальна мотивація тих, хто не голосував, полягала в тому, що навіщо давати імунітет уряду в умовах кризи.

Відтак, через деякий час буде потрібний цап-відбувайло, щоб не звинувачували президента, парламентську монобільшість. Тому уряд має або вирішити питання, і тоді продовжувати працювати. У випадку, якщо вони не зможуть подолати кризу – парламент відправить їх у відставку, адже наразі уряд Шмигаля позбавлений імунітету. Про це Володимир Фесенко розповів в ефірі програми "Політична анатомія" на 24 каналі.

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Також політолог відзначив другий важливий момент. Різні групи депутатів у "Слузі народу" – від керівників деяких комітетів до впливових нардепів – не задоволені тим, що уряд не проявляв до них достатньої поваги. Адже вони, зокрема, домовлялися з Офісом Президента.

За його словами, після того, як у травні програму діяльність Кабміну розкритикували, вони почали працювати з комітетом. Члени уряду багато чого взяли до уваги, доопрацювали документ, однак це не допомогло.

Я запитував Шмигаля, чи збирається він зустрічатися не тільки з фракцією монобільшості, а й іншими. Він каже: "А навіщо". Ну, так не можна,

– пригадав Володимир Фесенко.

Політолог наголосив: були різні групи інтересів фракції "Слуга народу", які з різних причин не хотіли голосувати. І додав, що з людьми Коломойського все зрозуміло. Їм не подобається, що в уряді є люди, близькі до Ахметова, або їх принаймні підозрюють у такій близькості.

"Для них чужий цей уряд", – зазначив він.

Крім цього, Володимир Фесенко розповів, що Сергій Лещенко з'ясував: люди, близькі до Вавріша (Андрій Вавріш – український бізнесмен, засновник девелоперської компанії SAGA Development – 24 канал), а через нього, можливо, і до Андрія Богдана, теж не голосували.

І це, можливо, привіт Андрію Єрмаку. Є певний конфлікт інтересів. Це відображення боротьби навколо президента,

– пояснив він.



Андрій Вавріш та Андрій Богдан / Фото Bihus.info

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