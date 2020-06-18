Верховная Рада 18 не одобрила новую программу действий правительства Шмыгаля. Это означает, что депутаты получают возможность выразить недоверие правительству. По мнению политолога Владимира Фесенко, сразу сработало несколько факторов. В частности, общая мотивация тех, кто не голосовал, заключалась в том, что зачем давать иммунитет правительства в условиях кризиса.

Следовательно, через некоторое время потребуется козел отпущения, чтобы не обвиняли президента, парламентское монобольшинство. Поэтому правительство должно или решить вопрос, и тогда продолжать работать. В случае, если они не смогут преодолеть кризис – парламент отправит их в отставку, ведь сейчас правительство Шмыгаля лишено иммунитета. Об этом Владимир Фесенко рассказал в эфире программы "Политическая анатомия" на 24 канале.

Обратите внимание Об отставке всего правительства речь не идет, – нардеп от "Слуги народа"

Также политолог отметил второй важный момент. Различные группы депутатов в "Слуге народа" – от руководителей некоторых комитетов до влиятельных нардепов – недовольны тем, что правительство не проявляло к ним достаточного уважения. Ведь они, в частности, договаривались с Офисом Президента.

По его словам, после того, как в мае программу деятельности Кабмина раскритиковали, они начали работать с комитетом. Члены правительства многое учли, доработали документ, однако это не помогло.

Я спрашивал Шмыгаля, собирается ли он встречаться не только с фракцией монобольшинства, но и другими. Он говорит: "А зачем". Ну, так нельзя,

– вспомнил Владимир Фесенко.

Политолог отметил: были разные группы интересов фракции "Слуга народа", которые по разным причинам не хотели голосовать. И добавил, что с людьми Коломойского все понятно. Им не нравится, что в правительстве есть люди, близкие к Ахметову, или их по крайней мере подозревают в такой близости.

"Для них чужое это правительство", – отметил он.

Кроме этого, Владимир Фесенко рассказал, что Сергей Лещенко выяснил: люди, близкие к Вавришу (Андрей Вавриш – украинский бизнесмен, основатель девелоперской компании SAGA Development – 24 канал), а через него, возможно, и к Андрею Богдану, тоже не голосовали.

И это, возможно, привет Андрею Ермаку. Есть определенный конфликт интересов. Это отражение борьбы вокруг президента,

– пояснил он.

Андрей Вавриш и Андрей Богдан / Фото Bihus.info

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