Верховная Рада 18 июня не одобрила новую программу деятельности Кабинета Министров. В случае одобрения программы депутаты не могла бы выразить недоверие правительству в течение года. В частности, даже начали распространяться слухи о вероятном его роспуске. Впрочем, по мнению нардепа от "Слуги народа" Лады Булах, об этом даже речь не идет.

В эфире программы "О главном" на 24 канале она рассказала, что "Европейская солидарность" даже инициировала сбор подписей правительства премьера Дениса Шмыгаля. Однако, по словам Лады Булах, эта инициатива не имеет возможности реализоваться.

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Она отметила, что большинство "слуг народа" действительно не поддержали программу правительства. В частности, так как некоторые места в тексте были слабы. Также подчеркнула на неконсолидированном отрезке министерств.

"Совершенно разные подходы относительно декларирования планов своих министерств в различных областях. Из-за слабой коммуникации определенных министров и команд министерств со своими комитетами в Верховной Раде", – пояснила нардеп.

Также она отметила, что ничего страшного не случилось ни для премьера, ни для всей команды правительства. К каждому из них индивидуальные требования, задачи. Каждый комитет, как и ВР ожидает результативность и оперативную их работу.

Об отставке всего правительства речь не идет,

– отметила Лада Булах.

Также она рассказала, что утром, 18 июня, состоялась встреча фракции с премьером и президентом в онлайн-режиме. Политики обсуждали важность принятия ряда законопроектов. Например, о народовластии.

В частности, говорилось о программе правительства, и кандидата на должность министра образования. По ее словам, это был обычный диалог, где говорили аргументы "за" и "против", но каждый остался при своем мнении.

Что известно о голосовании программы действий правительства

Верховная Рада 18 июня проголосовала и отклонила программу действий правительства. Для одобрения не хватило голосов: "за" проголосовали 206 нардепов при необходимых 226.

Программу действий правительства ранее раскритиковал ряд комитетов парламента. Поэтому в правительстве взялись готовить обновленную версию программы с учетом мнений нардепов.

В случае одобрения программы деятельности правительства, Рада не могла бы выразить ему недоверие в течение года. Теперь это стало возможным и Кабмин могут распустить.

Стоит уточнить, что отставка правительства возможна, если парламент одобрит резолюцию недоверия, которую инициирует президент или не менее трети конституционного состава Рады.

Комментарий нардепа от "Слуги народа" Лады Булах: видео