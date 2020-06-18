Верховна Рада 18 червня не схвалила нову програму діяльності Кабінету Міністрів. У разі схвалення програми депутати не могла б висловити недовіру уряду протягом року. Зокрема, навіть почали ширитися чутки про імовірний його розпуск. Втім, на думку нардепки від "Слуги народу" Лади Булах, про це навіть не мовиться.

В ефірі програми "Про головне" на 24 каналі вона розповіла, що "Європейська солідарність" навіть ініціювала збір підписів уряду прем'єра Дениса Шмигаль. Однак, за словами Лади Булах, ця ініціатива не має можливості реалізуватися.

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Вона зауважила, що більшість "слуг народу" справді не підтримали програму уряду. Зокрема, тому що деякі місця в тексті були слабкі. Також наголосила на неконсолідованому відрізку міністерств.

"Зовсім різні підходи щодо декларування планів своїх міністерств у різних галузях. Через слабку комунікацію певних міністрів і команд міністерств зі своїми комітетами у Верховній Раді", – пояснила нардепка.

Також вона зауважила, що нічого страшного не трапилося ні для прем'єра, ні для всієї команди уряду. До кожного з них є індивідуальні вимоги, завдання. Кожен комітет, як і ВР очікує на результативність і оперативну їхню роботу.

Про відставку всього уряду мова не йдеться,

– наголосила Лада Булах.

Також вона розповіла, що вранці, 18 червня, відбулась зустріч фракції з прем'єром і президентом в онлайн-режимі. Політики обговорювали важливість прийняття низки законопроєктів. Наприклад, про народовладдя.

Зокрема, і мовилося про програму уряду, і кандидата на посаду міністра освіти. За її слова, це був звичайний діалог, де говорили аргументи "за" і "проти", але кожен лишився при своїй думці.

Що відомо про голосування програми дій уряду

Верховна Рада 18 червня проголосувала і відхилила програму дій уряду. Для схвалення забракло голосів: "за" проголосували 206 нардепів з необхідних 226.

Програму дій уряду раніше розкритикувала низка комітетів парламенту. Тож в уряді взялися готувати оновлену версію програми з урахуванням думок нардепів.

У разі схвалення програми діяльності уряду, Рада не могла б висловити йому недовіру протягом року. Тепер це стало можливим і Кабмін можуть розпустити.

Варто уточнити, що відставка уряду можлива, якщо парламент схвалить резолюцію недовіри, яку ініціює президент або не менш як третина конституційного складу Ради.

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