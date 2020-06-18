О деле Порошенко, вероятной отставке правительства Шмыгаля, почему правительству не дали иммунитет и скандал вокруг должности министра образования – в программе "Политическая анатомия" рассказали политологи Владимир Фесенко, Олег Саакян и Александр Солонтай.

О деле Порошенко

Политолог Владимир Фесенко в эфире программы "Политическая анатомия" на 24 канале заявил, что Зеленский может быть не заинтересован в наказании пятого президента Украины Петра Порошенко. Он отметил, что в команде президента нет одной позиции на этот счет.

Единства в команде Зеленского нет. Одни хотят наказать Порошенко и я, кстати, не уверен насчет Зеленского. Хочет этого он?

– отметил Фесенко.

"Он не любит Порошенко, безусловно. В том числе и за обвинения, которые были во время избирательной кампании, но я не уверен, что он хочет именно наказания. Если бы был однозначная его воля, я думаю, все стражи порядка действовали бы жестче и последовательнее", – заверил политолог.

По его словам, ярко видно интерес в наказании Порошенко именно со стороны Венедиктовой и ГБР. У других политиков – нет.

Что известно о деле Порошенко? Петра Порошенко обвиняют в незаконном назначении Сергея Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки. Также самого Семочко обвиняют в ведении бизнеса на территории оккупированной АР Крым.



Известно, что Семочко еще до аннексии Крыма работал в СБУ на территории полуострова. Он был среди немногих работников СБУ в Крыму, 13%, которые остались верными присяге. Пятый президент Украины Петр Порошенко уволил Сергея Семочко. Это случилось в апреле 2019 года. Однако тот попытался восстановиться в должности через суд. Журналисты подозревают, что Порошенко специально допустил нарушение. В таком случае генерал-майор мог через суд вернуться на работу.

О вероятной отставке правительства

Обновленную программу действий правительства парламент не поддержал. Это означает, что правительство Дениса Шмыгаля не получило иммунитета в год, а потому в любой момент может уйти в отставку. Однако, по словам политологов, если это зависит от определенных действий правительства и ситуации в стране в целом.

Политолог Олег Саакян назвал 3 условия, при которых правительство сможет дольше работать. Среди них – не создавать проблем президенту.

Подробнее о том, как правительству не уйти в отставку – читайте здесь.

О лишении правительства иммунитета

Из-за того, что Верховная Рада не одобрила новую программу действий правительства Шмыгаля, депутаты получили возможность выразить недоверие правительству. По мнению политолога Владимира Фесенко, сразу сработало несколько факторов. В частности, общая мотивация тех, кто не голосовал, заключалась в том, что зачем давать иммунитет правительства в условиях кризиса.

Он отметил, что через некоторое время потребуется козел отпущения, который возьмет на себя все проблемы в стране. Им и станет правительство.

О том, почему правительство лишили иммунитета – читайте подробнее.

О скандале вокруг должности министра образования

В парламент недавно внесли проект постановления о назначении министром образования и науки Сергея Шкарлета. Он известен своей поддержкой президента-беглеца Виктора Януковича и скандалом с плагиатом в его научных работах. Политолог Владимир Фесенко отметил, что кандидатов на эту должность было еще минимум двое.

Президент, премьер-министр и, говорят, что и некоторые депутаты неофициально встречались с кандидатами на должность министра образования.

Читайте подробнее об этом здесь.