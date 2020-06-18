Обновленную программу действий правительства парламент не поддержал. Это означает, что правительство Дениса Шмыгаля не получило иммунитет на год, а потому в любой момент может уйти в отставку. Однако, по словам политологов, это зависит от определенных действий правительства и ситуации в стране в целом.

Об этом эксперты рассказали в эфире программы "Политанатомия" на 24 канале. В частности, политолог Владимир Фесенко объяснил, что работа правительства зависит от социально-экономической и политической ситуации в стране.

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"Это вопрос тактики. Если не будет форс-мажоров, резкого падения экономики или рейтингов президента – тогда, я думаю, правительство доработает до местных выборов. Возможно, даже до конца года", – сказал Фесенко.

В то же время политолог Олег Саакян назвал 3 условия, при которых правительство сможет дольше работать:

Не будут создавать проблем для президента. Наладят нормальный диалог с парламентом и профильными комитетами. Активнее будут появляться в информационном пространстве и общаться с обществом, ведь "на одном президенте они в этой ситуации не удержатся", отметил эксперт.

Эксперт пояснил, что в таком случае, при нормальной деятельности и отсутствии различных непредвиденных ситуаций, есть шансы пройти избирательный период и остаться.

При других обстоятельствах соблазн того, чтобы это правительство ушло в отставку в момент выборов – остается очень серьезный. Тем более, это правительство делает много такого, что может приблизить их к этому еще раньше,

– подытожил Саакян.

Что может стать причиной отставки правительства

Политолог Александр Солонтай заверил, что "идея правительства с централизацией районов – катастрофа".

"Оно (правительство – 24 канал) или меняет свой подход, или нужно бороться за его отставку досрочно. Мне не понятно, почему эти люди, а Шмыгаль очень компетентен в этой теме, хотят сделать эту централизованную вертикаль – это очень опасная вещь", – высказался Солонтай.

Он добавил, что в случае, если правительство дальше будет настаивать и это спровоцирует протесты местного самоуправления, мэров, международных партнеров – именно такая ситуация может отправить правительство в отставку. Если нет – может доработать до местных выборов.