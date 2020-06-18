За яких умов уряд не піде у відставку: пояснення політологів
Оновлену програму дій уряду парламент не підтримав. Це означає, що уряд Дениса Шмигаля не отримав імунітету на рік, а тому у будь-який момент може піти у відставку. Однак, за словами політологів, якщо це залежить від певних дій уряду та ситуації в країні загалом.
Про це експерти розповіли в ефірі програми "Політанатомія" на 24 каналі. Зокрема, політолог Володимир Фесенко пояснив, що робота уряду залежить від соціально-економічної та політичної ситуації в країні.
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"Це питання тактики. Якщо не буде форс-мажорів, різкого падіння економіки чи рейтингів президента – тоді, я думаю, уряд допрацює до місцевих виборів. Можливо, навіть до кінця року", – сказав Фесенко.
Водночас політолог Олег Саакян назвав 3 умови, за яких уряд зможе довше працювати:
- Не будуть створювати проблем для президента.
- Налагодять нормальний діалог з парламентом і профільними комітетами.
- Активніше з'являтимуться в інформаційному просторі і спілкуватимуться з суспільством, адже "на одному президенту вони в цій ситуації не втримаються", зазначив експерт.
Експерт пояснив, що в такому випадку, при нормальній діяльності і відсутності різних непередбачуваних ситуацій, є шанси пройти виборчий період і залишитися.
За інших обставин спокуса того, щоб цей уряд пішов у відставку в момент виборів – залишається дуже серйозна. Тим паче, цей уряд робить багато такого, що може наблизити їх до цього ще раніше,
– підсумував Саакян.
Що може стати причиною відставки уряду
Політолог Олександр Солонтай запевнив, що "ідея уряду із централізацією районів – катастрофа".
"Він (уряд – 24 канал) або змінює свій підхід, або потрібно боротися за його відставку достроково. Мені не зрозуміло, чому ці люди, а Шмигаль дуже компетентний в цій темі, хочуть зробити цю централізовану вертикаль – це дуже небезпечна річ", – висловився Солонтай.
Він додав, що у випадку, якщо уряд далі наполягатиме і це спровокує протести місцевого самоврядування, мерів, міжнародних партнерів – саме така ситуація може відправити уряд у відставку. Якщо ні – може допрацювати до місцевих виборів.