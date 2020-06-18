Оновлену програму дій уряду парламент не підтримав. Це означає, що уряд Дениса Шмигаля не отримав імунітету на рік, а тому у будь-який момент може піти у відставку. Однак, за словами політологів, якщо це залежить від певних дій уряду та ситуації в країні загалом.

Про це експерти розповіли в ефірі програми "Політанатомія" на 24 каналі. Зокрема, політолог Володимир Фесенко пояснив, що робота уряду залежить від соціально-економічної та політичної ситуації в країні.

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"Це питання тактики. Якщо не буде форс-мажорів, різкого падіння економіки чи рейтингів президента – тоді, я думаю, уряд допрацює до місцевих виборів. Можливо, навіть до кінця року", – сказав Фесенко.

Водночас політолог Олег Саакян назвав 3 умови, за яких уряд зможе довше працювати:

Не будуть створювати проблем для президента. Налагодять нормальний діалог з парламентом і профільними комітетами. Активніше з'являтимуться в інформаційному просторі і спілкуватимуться з суспільством, адже "на одному президенту вони в цій ситуації не втримаються", зазначив експерт.

Експерт пояснив, що в такому випадку, при нормальній діяльності і відсутності різних непередбачуваних ситуацій, є шанси пройти виборчий період і залишитися.

За інших обставин спокуса того, щоб цей уряд пішов у відставку в момент виборів – залишається дуже серйозна. Тим паче, цей уряд робить багато такого, що може наблизити їх до цього ще раніше,

– підсумував Саакян.

Що може стати причиною відставки уряду

Політолог Олександр Солонтай запевнив, що "ідея уряду із централізацією районів – катастрофа".

"Він (уряд – 24 канал) або змінює свій підхід, або потрібно боротися за його відставку достроково. Мені не зрозуміло, чому ці люди, а Шмигаль дуже компетентний в цій темі, хочуть зробити цю централізовану вертикаль – це дуже небезпечна річ", – висловився Солонтай.

Він додав, що у випадку, якщо уряд далі наполягатиме і це спровокує протести місцевого самоврядування, мерів, міжнародних партнерів – саме така ситуація може відправити уряд у відставку. Якщо ні – може допрацювати до місцевих виборів.