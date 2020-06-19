Три уголовных дела против пятого президента Украины Петра Порошенко закрыли на прошлой неделе – из-за отсутствия состава преступления. Эти производства начинали по заявлениям соратника Януковича Андрея Портнова.

Об этом во время брифинга 18 июня рассказала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, сообщает 24 канал.

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Какие дела против Порошенко закрыли

По ее словам, на прошлой неделе (речь о второй неделе июня) три производства против Петра Порошенко закрыли, а именно:

О назначении премьера во время отсутствии коалиции;

Касаемо вмешательства в работу Окружного админсуда Киева;

По поводу назначения членов Высшего совета правосудия.

Эти три производства были закрыты за отсутствием состава преступления. Эти производства были внесены в ЕРДР по заявлению Андрея Портнова,

– сказала Венедиктова.

Андрей Портнов , напомним, это юрист, заместитель главы Администрации Президента во времена Виктора Януковича, один из авторов диктаторских законов 16 января 2014 года.



После Революции Достоинства уехал за границу, а вернулся после победы на президентских выборах Владимира Зеленского. В Украине начал активную кампанию против Порошенко.

Дела надо либо закрывать, либо нести в суд

Ирина Венедиктова подчеркнула: "Никто в нашей стране не должен начинать производство для осуществления политического давления".

Если есть дела, и их много, их надо либо закрывать, либо идти с ними в суд,

– считает генпрокурор.

А суд уже должен решать, и так должно быть в демократическом и правовом государстве.

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