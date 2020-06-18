Прокуратура ходатайствовала, чтобы суд избрал меру пресечения для Петра Порошенко. Впрочем прокуроры во время заседания изменили ходатайство и попросили о личном обязательстве. Генпрокурор Ирина Венедиктова заявляет, что это свидетельствует, будто прокуроры поверили Порошенко.

В прокуратуре поверили пятому президенту, что он не будет избегать следствия, рассказала Ирина Венедиктова во время своего брифинга, сообщает 24 канал.

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Человек заявлял на камеры, что будет появляться, не будет ни от кого прятаться. Президент Украины, народный депутат об этом заявил всем, в том числе мне. В понедельник он явился в суд, сегодня появился,

– подчеркнула генпрокурор.

Она подчеркнула, что Петр Порошенко политик. Поэтому когда он так уверенно утверждает, что не будет прятаться от следствия, прокуроры поверили ему и изменили ходатайство.

Суть дела Порошенко

Ирина Венедиктова объяснила, что Петра Порошенко обвиняют в определенных злоупотреблениях. Мол, специально для Сергея Семочко и его назначения была создана должность первого заместителя главы Службы внешней разведки.

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Она объяснила суть преступления на примере Верховной Рады. Для этого указала на руководство парламента – спикера Дмитрия Разумкова, первого вице-спикера и вице-спикера.

Представьте, что председатель Верховной Рады решает, что депутат Петренко также заслуживает быть в руководстве парламента. Для Петренко создают новую должность вице-спикера. Здесь то же самое,

– заявила Венедиктова.

В то же время она отказалась отвечать на вопрос, почему суд отказался избирать меру пресечения экс-руководителю Службы внешней разведки Егору Божко.

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