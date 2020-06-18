Порошенко не избрали меру пресечения: Венедиктова объяснила, почему прокуроры "передумали"
Прокуратура ходатайствовала, чтобы суд избрал меру пресечения для Петра Порошенко. Впрочем прокуроры во время заседания изменили ходатайство и попросили о личном обязательстве. Генпрокурор Ирина Венедиктова заявляет, что это свидетельствует, будто прокуроры поверили Порошенко.
В прокуратуре поверили пятому президенту, что он не будет избегать следствия, рассказала Ирина Венедиктова во время своего брифинга, сообщает 24 канал.
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Человек заявлял на камеры, что будет появляться, не будет ни от кого прятаться. Президент Украины, народный депутат об этом заявил всем, в том числе мне. В понедельник он явился в суд, сегодня появился,
– подчеркнула генпрокурор.
Она подчеркнула, что Петр Порошенко политик. Поэтому когда он так уверенно утверждает, что не будет прятаться от следствия, прокуроры поверили ему и изменили ходатайство.
Суть дела Порошенко
Ирина Венедиктова объяснила, что Петра Порошенко обвиняют в определенных злоупотреблениях. Мол, специально для Сергея Семочко и его назначения была создана должность первого заместителя главы Службы внешней разведки.
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Она объяснила суть преступления на примере Верховной Рады. Для этого указала на руководство парламента – спикера Дмитрия Разумкова, первого вице-спикера и вице-спикера.
Представьте, что председатель Верховной Рады решает, что депутат Петренко также заслуживает быть в руководстве парламента. Для Петренко создают новую должность вице-спикера. Здесь то же самое,
– заявила Венедиктова.
В то же время она отказалась отвечать на вопрос, почему суд отказался избирать меру пресечения экс-руководителю Службы внешней разведки Егору Божко.
Дело Петра Порошенко: коротко
- Оно касается назначения Сергея Семочко на должность первого заместителя главы Службы внешней разведки. Его считают незаконным, а самого Семочко обвиняют в ведении бизнеса на территории оккупированной АР Крым.
- Семочко еще до аннексии Крыма работал в СБУ на территории именно полуострова, который впоследствии был оккупирован Россией. Он был одним из всего 13% работников СБУ в Крыму, оставшихся верными присяге.
- Петр Порошенко в апреле 2019 года уволил Сергея Семочко, а последний попытался восстановиться в должности через суд. Журналисты считают, что Порошенко сознательно допустил нарушение, чтобы генерал-майор через суд мог вернуться на работу.