Прокуратура клопотала, аби суд обрав запобіжний захід для Петра Порошенка. Втім прокурори під час засідання змінили клопотання і попросили про особисте зобов'язання. Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявляє, що це свідчить, буцімто прокурори повірили Порошенкові.

У прокуратурі повірили п'ятому президенту, що він не буде уникати слідства, розповіла Ірина Венедіктова під час свого брифінгу, повідомляє 24 канал.

Варто знати Прокуратура змінила клопотання про запобіжний захід Порошенку: суд відклали до 1 липня

Людина заявляла на камери, що буде з'являтися, не буде ні від кого ховатися. Президент України, народний депутат про це заявив усім, зокрема мені. У понеділок він з'явився до суду, сьогодні з'явився,

– підкреслила генпрокурорка.

Вона наголосила, що Петро Порошенко політик. Тож коли він так впевнено запевняє, що не ховатиметься від слідства, прокурори повірили йому й змінили клопотання.

Суть справи Порошенка

Ірина Венедіктова пояснила, що Петра Порошенка звинувачують у певних зловживаннях. Мовляв, спеціально для Сергія Семочка і його призначення було створено посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

До слова Прихильники Порошенка запалили фаєри під офісом Зеленського: фото і відео

Вона пояснила суть злочину на прикладі Верховної Ради. Для цього вказала на керівництво парламенту – спікера Дмитра Разумкова, першого віцеспікера й віцеспікера.

Уявіть, що голова Верховної Ради вирішує, що депутат Петренко також заслуговує бути у керівництві парламенту. Для Петренка створюють нову посаду віцеспікера. Тут те ж саме,

– заявила Венедіктова.

Водночас вона відмовилася відповідати на питання, чому суд відмовився обирати запобіжний захід екскерівнику Служби зовнішньої розвідки Єгору Божку.

Справа Петра Порошенка: коротко