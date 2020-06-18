Порошенку не обрали запобіжний захід: Венедіктова пояснила, чому прокурори "передумали"
Прокуратура клопотала, аби суд обрав запобіжний захід для Петра Порошенка. Втім прокурори під час засідання змінили клопотання і попросили про особисте зобов'язання. Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявляє, що це свідчить, буцімто прокурори повірили Порошенкові.
У прокуратурі повірили п'ятому президенту, що він не буде уникати слідства, розповіла Ірина Венедіктова під час свого брифінгу, повідомляє 24 канал.
Варто знати Прокуратура змінила клопотання про запобіжний захід Порошенку: суд відклали до 1 липня
Людина заявляла на камери, що буде з'являтися, не буде ні від кого ховатися. Президент України, народний депутат про це заявив усім, зокрема мені. У понеділок він з'явився до суду, сьогодні з'явився,
– підкреслила генпрокурорка.
Вона наголосила, що Петро Порошенко політик. Тож коли він так впевнено запевняє, що не ховатиметься від слідства, прокурори повірили йому й змінили клопотання.
Суть справи Порошенка
Ірина Венедіктова пояснила, що Петра Порошенка звинувачують у певних зловживаннях. Мовляв, спеціально для Сергія Семочка і його призначення було створено посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.
До слова Прихильники Порошенка запалили фаєри під офісом Зеленського: фото і відео
Вона пояснила суть злочину на прикладі Верховної Ради. Для цього вказала на керівництво парламенту – спікера Дмитра Разумкова, першого віцеспікера й віцеспікера.
Уявіть, що голова Верховної Ради вирішує, що депутат Петренко також заслуговує бути у керівництві парламенту. Для Петренка створюють нову посаду віцеспікера. Тут те ж саме,
– заявила Венедіктова.
Водночас вона відмовилася відповідати на питання, чому суд відмовився обирати запобіжний захід екскерівнику Служби зовнішньої розвідки Єгору Божку.
Справа Петра Порошенка: коротко
- Вона стосується призначення Сергія Семочка на посаду першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки. Його вважають незаконним, а самого Семочка звинувачують у веденні бізнесу на території окупованої АР Крим.
- Семочко ще до анексії Криму працював у СБУ на території саме півострова, який згодом був окупований Росією. Він був одним з лише 13% працівників СБУ в Криму, що залишилися вірними присязі.
- Петро Порошенко у квітні 2019 року звільнив Сергія Семочка, а останній спробував поновитися на посаді через суд. Журналісти вважають, що Порошенко свідомо допустив порушення, аби генерал-майор через суд міг повернутися на роботу.