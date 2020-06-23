Слив пленок с записями Порошенко с бывшим вице-президентом США Байденом – негативный сигнал для украино-американских отношений. Поэтому дело о сливе информации надо расследовать.

Об этом 24 канала рассказал рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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Порошенко – дополнительная цель

По мнению политолога, главная цель слива пленок внефракционным народным депутатом, экс-регионалом Деркачем – создать информационно-политический фон для Трампа и подтолкнуть украинскую власть для расследования дела о компании Burisma и Байдене. А Порошенко – наживка, дополнительная цель. Плюс, считает Фесенко, Деркач хочет вернуться в публичную информационную плоскость. Для него это минута славы.

Кого только в Украине не записывали, включая бывшего премьера Гончарука. Были опасения, что записывали и президента Зеленского. А здесь запись пятого президента Украины с вице-президентом США. Это негативно влияет на отношения с Вашингтоном. В США скажут: какие разговоры, если у вас утечка информации. Поэтому нужно расследование, чтобы не было повторения,

– отмечает Владимир Фесенко.

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Важно! 24 канал не может ни подтвердить, ни опровергнуть автентичность и подлинность аудиозаписей, как и то, чьи голоса представлены на них. Мы также ожидаем официальной реакции на очередные упреки Деркача от лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко и его представителей.



Для Андрея Деркача пленки – минутка публичной славы / Фото Facebook

Напомним, первая тема аудиозаписей касалась получения "1 миллиарда долларов в обмен на сохранение схем Burisma и международной коррупции". Деньги будто бы были направлены на получение военных госзаказов предприятиями, которые имеют отношение к Порошенко.

В то же время, отмечает эксперт, серьезного компромата, особенно против Байдена, на пленках нет. Кроме схем, которые рисует сам Деркач, ничего конкретного. Поэтому интерес к этим записям будет ослабевать. Даже, отмечает Фесенко, если теоретически предположить, что Байден и Порошенко обсуждали расследование касательно Burisma, то вряд ли по телефону.

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О чем говорится на новых аудиозаписях "пленок Порошенко"

Давление на Яценюка и вопрос Авакова. Порошенко в феврале 2016 года будто бы обещал тогдашнему вице-президенту США Байден, что против премьер-министра Яценюка не будут открываться уголовные дела после его отставки.

Вопрос "Приватбанка". Голос, похожий на голос Порошенко, говорит, что определенная неприкосновенность есть и у экс-главы НБУ Гонтаревой. Она якобы находится "под его личной защитой", ведь на нее оказывается давление из-за национализации "Приватбанка".

Защита Коболева. Порошенко и Байден якобы обсуждали, что руководство "Нафтогаза" нельзя менять, потому что команда Байдена тесно общается с менеджментом компании. Порошенко якобы утверждал, что Коболева и его заместителей не тронут и обещал вызвать их к себе и разобраться в проблеме.

Вопрос МВФ. Еще один разговор Байдена с Порошенко касался якобы попыток заставить экс-премьера Гройсмана выполнить требования МВФ. Иначе США не дадут Украине кредитных гарантий. Порошенко тоже ответил, что займется этим.

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Риски для Порошенко

По словам Фесенко, скорее всего, эти пленки никак не сработают против Порошенко. Политолог напоминает: после обнародования в мае первой порции записей было открыто уголовное производство. Правоохранительные органы должны в таких случаях начать расследование. Но украинская власть, очевидно, будет действовать осторожно. Неизвестно, кто победит на выборах президента США.

Внимание! Как сообщили 24 канала в пресс-служба Государственного бюро расследований, открыто уголовное производство в отношении незаконного слива информации.



Деркач хочет испортить отношения Украины и США / Фото из соцсетей

В первой части обнародованных пленок Порошенко была хоть какая-то сенсация. В частности, зацепка, где пятый президент говорит, что нарушил закон. Это злоупотребление властью. Но общество ожидает расследований о коррупции и незаконных финансовых операциях со стороны представителей власти. Это может сильно повлиять на общественное мнение,

– подчеркивает Владимир Фесенко.