Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yonhap.

К теме В Южной Корее разбился пассажирский самолет, есть много жертв

Что известно о жертвах авиакатастрофы

В международном аэропорту Муан в Южной Корее 29 декабря разбился самолет. Авиалайнер Jeju Air вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и потерпел крушение. Как пишут в сети, самолет врезался в ограждение во время посадки.

Известно, что рейс 7C2216 Jeju Air летел из столицы Таиланда – Бангкока. На борту было 175 пассажиров и 6 членов экипажа. По предварительным данным, почти все люди, которые были на борту, погибли. Спастись удалось только 2 людям – две женщины, которые были в хвостовой части самолета.

Сейчас продолжается спасательная операция, поэтому официальные данные отличаются от сообщений в СМИ. Официально подтверждена гибель 85 человек. Поиск других тел еще продолжается.

По предварительным данным, на борту было 2 граждан Таиланда, остальные пассажиры – граждане Южной Кореи.

Вероятно, причиной авиакатастрофы могла стать неисправность шасси. Как пишет Yonhap, самолет не удалось посадить с первой попытки, поэтому воздушное судно пыталось совершить аварийную посадку. Впрочем, несмотря на все попытки, самолету не удалось снизить скорость и борт врезался в ограждение.

Кроме того, в СМИ добавляют, что неисправность шасси могла возникнуть из-за столкновения с птицей. Один из пассажиров борта прислал сообщение своему родственнику, в котором утверждал, что птица застряла в крыле самолета.