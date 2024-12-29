Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yonhap.

К теме В Южной Корее разбился пассажирский самолет, есть много жертв

Что стало причиной аварии в Южной Корее

В международном аэропорту Муан в Южной Корее 29 декабря разбился самолет компании Jeju Air. Борт не смог приземлиться, вылетел за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. В результате столкновения самолет взорвался, начался масштабный пожар.

По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стала неисправность шасси. В СМИ сообщают, что борт пытался дважды сесть в аэропорту, первая попытка была неудачной, и самолет пошел на аварийную посадку. К сожалению, скорость снизить не удалось и авиалайнер потерпел крушение.

В сети добавляют, что один из пассажиров перед катастрофой написал сообщение своим близким. В нем он сообщил, что в крыло самолета врезалась птица.

Сейчас на месте аварии продолжаются поисково-спасательные работы. Пожарные уже ликвидировали возгорание. К сожалению, количество жертв очень большое. Продолжается поиск тел.

На борту был 181 человек – 175 пассажиров и 6 членов экипажа. По предварительным данным, погибли почти все. Спастись удалось только 2 людям – обе женщины. По предварительной информации, это пассажирка самолета и член экипажа, которые были в хвостовой части авиалайнера.