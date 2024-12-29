Вероятно, причиной аварии могла быть неисправность шасси. Также рассматривается версия неблагоприятных погодных условий и столкновения с птицами во время полета, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Трагедия в Южной Корее
Министерство транспорта Южной Кореи сообщило, что авария самолета 29 декабря стала крупнейшей по количеству жертв авиакатастрофой с участием южнокорейской авиакомпании за почти три десятилетия.
"Только хвостовая часть сохранила немного формы, а остальную часть самолета почти невозможно узнать", – сказал начальник пожарной службы Муан Ли Чон Хен.
Ли добавил, что спасатели обходят близлежащие районы в поиске тел, которые могло выбросить из самолета.
Двое членов экипажа, спасенных из задней части самолета, находятся в больнице с травмами средней и тяжелой степени.
Известно, что самолет Boeing 737-800 компании Jeju Air был изготовлен в 2009 году.
Момент катастрофы Boeing: смотрите видео
К слову, недавно потерпел крушение азербайджанский самолет в Казахстане, в результате чего погибло почти 40 человек.