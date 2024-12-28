В частности, самолет Embraer 190 мог приземлиться во Владикавказе, Махачкале, Нальчике. Это 24 Каналу отметил эксперт по авиации Константин Криволап.

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"Нет, они его очень долго переспрашивали, что у него произошло, какое его состояние, как он может маневрировать, или вообще не может. Они его отправили через Каспий, а при этом еще заглушили все РЭБ. GPS ориентации не было. Они летели над Каспием, ориентиров у них не было", – сказал он.

Детали авиакатастрофы

Как отметил Константин Криволап, Flightradar смог отследить, что самолет немного блуждал. У пилота заклинили рули высоты – это очень большая беда. То есть он не мог по высоте маневрировать. Там ничего нельзя было делать. Они говорили, что у них там потеря гидравлики.

Пилоты делали невероятные вещи. Если отследить то, что они делали, то они фактически с помощью работы двигателей увеличивали или уменьшали тягу, таким образом выводили его на такие режимы, когда самолет уже может почти сваливаться вниз, ему не хватает подъемной силы из-за скорости потока, который набегает. Там самолетик так вверх-вниз. Таким образом они его догнали до малой высоты, когда уже приземлялись,

– объяснил авиаэксперт.

В последний момент они смогли немного поднять самолет, но все равно он упал. Кроме того, были свидетельства пассажиров, которые были на этом самолете, что когда они третий раз заходили на посадку в Грозном, было два удара. Сейчас говорят, что это были птицы, а дальше он улетел и был поврежден птицами.

"Затем, когда с ним снова была связь, то это уже было 300 километров от Грозного, его повредила неизвестная система ПВО. У россиян там нет ни С-400, ни С-500. "Панцирем-С" они достать его на таком расстоянии уже не могли. На таком расстоянии уже не могли достать, над Грозным достали, потому что там зона дальности ПВО именно системы "Панцирь", – подчеркнул Криволап.

Будет понятно во время процедуры созыва комиссии, как сейчас будут вести себя ее участники. По протоколу ИКАО, есть пять сторон. Первая сторона – это страна, на территории которой это произошло, вторая – страна-владелец самолета, третья – страна-оператор, потому что самолет может быть в одной стране зарегистрирован, а оператором может быть совсем другая страна. Также страна-разработчик и страна-производитель самолета.

То есть две Бразилии, два Азербайджана, один Казахстан. Россияне не могут туда влезть. Там у них нет стороны. Сначала надо доказать, что это произошло на территории России, а потом уже можно как-то привлекать их в расследование. А они хотят сейчас, потому что надо что-то спрятать, прикрыть, рассказать, какую-то версию придумать,

– добавил эксперт по авиации.