Зокрема, літак Embraer 190 міг приземлитись у Владикавказі, Махачкалі, Нальчику. Це 24 Каналу зауважив експерт з авіації Костянтин Криволап.

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"Ні, вони його дуже довго перепитували, що в нього сталося, який його стан, як він може маневрувати, чи взагалі не може. Вони його відправили через Каспій, а при цьому ще заглушили все РЕБ. GPS орієнтації не було. Вони летіли над Каспієм, орієнтирів у них не було", – сказав він.

Деталі авіакатастрофи

Як зазначив Костянтин Криволап, Flightradar зміг відстежити, що літак трохи блукав. У пілота заклинили рулі висоти – це дуже велика біда. Тобто він не міг по висоті маневрувати. Там нічого не можна було робити. Вони казали, що у них там втрата гідравліки.

Пілоти робили неймовірні речі. Якщо відстежити те, що вони робили, то вони фактично за допомогою роботи двигунів збільшували або зменшували тягу, у такий спосіб виводили його на такі режими, коли літак вже може майже звалюватись вниз, йому не вистачає підіймальної сили через швидкість потоку, який набігає. Там літачок так вверх-вниз. У такий спосіб вони його догнали до малої висоти, коли вже приземлялися,

– пояснив авіаексперт.

В останній момент вони змогли трохи підійняти літак, але все одно він впав. Крім того, були свідчення пасажирів, які були на цьому літаку, що коли вони третій раз заходили на посадку в Грозному, було два удари. Зараз говорять, що це були птахи, а далі він відлетів і був пошкоджений птахами.

"Потім, коли з ним знову був зв'язок, то це вже було 300 кілометрів від Грозного, його пошкодила невідома система ППО. У росіян там нема ані С-400, ані С-500. "Панцирем-С" вони дістати його на такій відстані вже не могли. На такій відстані вже не могли дістати, над Грозним дістали, тому що там зона дальності ППО саме системи "Панцир", – підкреслив Криволап.

Буде зрозуміло під час процедури скликання комісії, як зараз поводитимуть себе її учасники. За протоком ІКАО, є п'ять сторін. Перша сторона – це країна, на території якої це сталося, друга – країна-власник літака, третя – країна-оператор, тому що літак може бути в одній країні зареєстрований, а оператором може бути зовсім інша країна. Також країна-розробник та країна-виробник літака.

Тобто дві Бразилії, два Азербайджани, один Казахстан. Росіяни не можуть туди влізти. Там у них нема сторони. Спочатку треба довести, що це сталося на території Росії, а потім вже можна якось залучати їх до розслідування. А вони хочуть зараз, тому що треба щось сховати, прикрити, розповісти, якусь версію вигадати,

– додав експерт з авіації.