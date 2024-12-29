Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Yonhap.

До теми У Південній Кореї розбився пасажирський літак, є багато жертв

Що відомо про жертв авіакатастрофи

У міжнародному аеропорту Муан у Південній Кореї 29 грудня розбився літак. Авіалайнер Jeju Air вилетів за межі злітно-посадкової смуги й зазнав аварії. Як пишуть у мережі, літак врізався в огорожу під час посадки.

Відомо, що рейс 7C2216 Jeju Air летів зі столиці Таїланду – Бангкока. На борту було 175 пасажирів та 6 членів екіпажу. За попередніми даними, майже усі люди, які були на борту, загинули. Врятуватися вдалося лише 2 особам – дві жінки, які були у хвостовій частині літака.

Наразі триває рятувальна операція, тому офіційні дані відрізняються від повідомлень у ЗМІ. Офіційно підтверджено загибель 85 осіб. Пошук інших тіл ще триває.

За попередніми даними, на борту було 2 громадян Таїланду, решта пасажирів – громадяни Південної Кореї.

Ймовірно, причиною авіакатастрофи могла стати несправність шасі. Як пише Yonhap, літак не вдалося посадити з першої спроби, тому повітряне судно намагалося здійснити аварійну посадку. Втім, попри усі намагання, літаку не вдалося знизити швидкість і борт врізався в огорожу.

Крім того, у ЗМІ додають, що несправність шасі могла виникнути через зіткнення з птахом. Один із пасажирів борту надіслав повідомлення своєму родичу, у якому стверджував, що птах застряг у крилі літака.