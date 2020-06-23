Распоряжение о том, что за разрушение или свержение памятников теперь можно отправиться в тюрьму издал президент Трамп. Американский лидер подчеркнул, что это решение вступает в силу немедленно.

О собственнои распоряжении глава Белого дома написал в своем Твиттере.

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Отдал распоряжение федеральному правительству арестовывать любого, кто совершает надругательство над памятником, статуей или иным имуществом в федеральной собственности США, или уничтожает его, с наказанием в виде до 10 лет лишения свободы,

– отметил он.

Заметим, что подобный закон действует и по отношению к мемориалам ветеранам.

Трамп отметил: распоряжение вступает в силу немедленно и "может иметь обратную силу в отношении случаев вандализма или разрушения, которые уже произошли".

Американский лидер предупредил также, что исключений не допустят.

I have authorized the Federal Government to arrest anyone who vandalizes or destroys any monument, statue or other such Federal property in the U.S. with up to 10 years in prison, per the Veteran’s Memorial Preservation Act, or such other laws that may be pertinent..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020

Заметим, что свое решение Трамп принял после того, как протестующие попытались свергнуть памятник седьмом президенту Эндрю Джексону, который стоит перед Белым домом. Произошло это 22 июня.

Protestors attach a chain to the statue of U.S. President Andrew Jackson at Lafayette Park in front of the White House in an attempt to pull it down as someone throws a roll of toilet paper at the statue during racial inequality protests in Washington, D.C. pic.twitter.com/peOsRtEKaQ — Tom Brenner (@tombrennerphoto) June 23, 2020

Под крики "Убийца!" памятник пытались сбросить с помощью веревок, пока не вмешалась полиция.

Обратите внимание! Джексон дважды был президентом и руковдил страной с 1829 по 1837 год, демонстрируя популистский стиль. Поэтому сейчас его иногда сравнивают с Трампом.

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