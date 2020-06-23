За свержение памятников в США теперь можно сесть за решетку на 10 лет
Распоряжение о том, что за разрушение или свержение памятников теперь можно отправиться в тюрьму издал президент Трамп. Американский лидер подчеркнул, что это решение вступает в силу немедленно.
О собственнои распоряжении глава Белого дома написал в своем Твиттере.
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Отдал распоряжение федеральному правительству арестовывать любого, кто совершает надругательство над памятником, статуей или иным имуществом в федеральной собственности США, или уничтожает его, с наказанием в виде до 10 лет лишения свободы,
– отметил он.
Заметим, что подобный закон действует и по отношению к мемориалам ветеранам.
Трамп отметил: распоряжение вступает в силу немедленно и "может иметь обратную силу в отношении случаев вандализма или разрушения, которые уже произошли".
Американский лидер предупредил также, что исключений не допустят.
Заметим, что свое решение Трамп принял после того, как протестующие попытались свергнуть памятник седьмом президенту Эндрю Джексону, который стоит перед Белым домом. Произошло это 22 июня.
Под крики "Убийца!" памятник пытались сбросить с помощью веревок, пока не вмешалась полиция.
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Протесты в США и поваленные памятники: коротко
- В США и некоторых других странах мира продолжаются протесты против расизма и насилия со стороны полиции.
- Протесты начались после убийства полицией афроамериканца Джорджа Флойда в конце мая. После этого они то стихают, то взрываются с новой силой.
- Участники протестов, среди прочего, требуют убрать статуи исторических деятелей, которые, по их мнению, являются символами расизма.
- В частности, к таким относят бывшего президента США Теодора Рузвельта. В Нью-Йорке уже собрались демонтировать его статую, стоящую у Американского музея естествознания. Монумент изображает Рузвельта на лошади, его пешком сопровождают индеец и темнокожий. Убрать монумент решило само руководство этого учреждения.
- Ранее во время массовых протестов в Бостоне оторвали голову у статуи Христофора Колумба. А в Ричмонде памятник первооткрывателю Америки и вовсе снесли и сбросили в реку. Участники протестов считают, что именно открытие Америки Колумбом стало началом работорговли.