Розпорядження про те, що за руйнування або повалення пам’ятників тепер можна відправитися до в’язниці видав президент Трамп. Американський лідер наголосив, що це рішення набирає чинності негайно.

Про власне розпорядження очільник Білого дому написав у власному твіттері.

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Віддав розпорядження федеральному уряду арештовувати будь-кого, хто вчинює наругу над монументом, статуєю чи іншим майном у федеральній власності США, або знищує його, з покаранням у вигляді до 10 років позбавлення волі,

– зазначив він.

Зауважимо, що схожий закон діє стосовно збереження меморіалів ветеранам.

Трамп наголосив: розпорядження набуває чинності негайно і "може мати зворотну силу щодо випадків вандалізму чи руйнування, які вже сталися".

Американський лідер попередив також, що винятків не допустять.

I have authorized the Federal Government to arrest anyone who vandalizes or destroys any monument, statue or other such Federal property in the U.S. with up to 10 years in prison, per the Veteran’s Memorial Preservation Act, or such other laws that may be pertinent..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020

Зауважимо, що своє рішення Трамп прийняв після того, як протестувальники спробували повалити пам’ятник сьомому президенту Ендрю Джексону, який стоїть перед Білим домом. Сталося це 22 червня.

Protestors attach a chain to the statue of U.S. President Andrew Jackson at Lafayette Park in front of the White House in an attempt to pull it down as someone throws a roll of toilet paper at the statue during racial inequality protests in Washington, D.C. pic.twitter.com/peOsRtEKaQ — Tom Brenner (@tombrennerphoto) June 23, 2020

Під крики "Вбивця!" пам’ятник намагалися скинути за допомогою мотузок, поки не втрутилась поліція.

Зверніть увагу! Джексон двічі був президентом і правив з 1829 по 1837 рік, демонструючи популістичний стиль. Тому зараз його іноді порівнюють з Трампом.

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Протести у США та повалені пам’ятники: коротко