За повалення пам’ятників у США тепер можна сісти за ґрати на 10 років
Розпорядження про те, що за руйнування або повалення пам’ятників тепер можна відправитися до в’язниці видав президент Трамп. Американський лідер наголосив, що це рішення набирає чинності негайно.
Про власне розпорядження очільник Білого дому написав у власному твіттері.
До теми Бенксі висміяв дії протестувальників проти расизму в новій картині: фото
Віддав розпорядження федеральному уряду арештовувати будь-кого, хто вчинює наругу над монументом, статуєю чи іншим майном у федеральній власності США, або знищує його, з покаранням у вигляді до 10 років позбавлення волі,
– зазначив він.
Зауважимо, що схожий закон діє стосовно збереження меморіалів ветеранам.
Трамп наголосив: розпорядження набуває чинності негайно і "може мати зворотну силу щодо випадків вандалізму чи руйнування, які вже сталися".
Американський лідер попередив також, що винятків не допустять.
Зауважимо, що своє рішення Трамп прийняв після того, як протестувальники спробували повалити пам’ятник сьомому президенту Ендрю Джексону, який стоїть перед Білим домом. Сталося це 22 червня.
Під крики "Вбивця!" пам’ятник намагалися скинути за допомогою мотузок, поки не втрутилась поліція.
Сьомого президента США критикують за підписання закону "Про переселення індіанців" 1830 року, за яким тисячі корінних американців були виселені зі своїх земель
Протести у США та повалені пам’ятники: коротко
- У США та деяких інших країнах світу тривають протести проти расизму й насилля з боку поліції.
- Протести розпочалися після вбивства поліцією афроамериканця Джорджа Флойда наприкінці травня. Після цього вони то стихають, то вибухають із новою силою.
- Учасники протестів, серед іншого, вимагають зняти статуї історичних діячів, які, на їхню думку, є символами расизму.
- Зокрема, до таких зараховують колишнього президента США Теодора Рузвельта. У Нью-Йорку вже зібралися демонтувати його статую, що стоїть біля Американського музею природознавства. Монумент зображує Рузвельта на коні, його пішки супроводжують індіанець та темношкірий. Прибрати монумент вирішило саме керівництво цієї установи.
- Раніше під час масових протестів у Бостоні звалили голову в статуї Христофора Колумба. А у Річмонді пам'ятник першовідкривачу Америки й зовсім знесли й кинули в річку. Учасники протестів вважають, що саме відкриття Америки Колумбом стало початком работоргівлі.