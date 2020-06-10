У Бостоні учасники антирасистських протестів відламали голову статуї Христофора Колумба. У місті Річмонд, що у Вірджинії, пам'ятник першовідкривачеві Америки повалили, а згодом викинули в річку.

Колумба критикують за жорстоке ставлення до індіанців

На думку учасників протестів, саме відкриття Колумбом Америки стало початком торгівлі рабами. Також мореплавця критикують за його жорстоке ставлення до корінного населення Америки – індіанців. Про це повідомляє CBC Boston.

До теми Сім’я Джорджа Флойда закликала ООН розслідувати справу його вбивства

У Бостоні статуї відривають голову не вперше

У Бостоні зі статуєю Колумба неприємності уже не вперше. У 2006 році статуї вже відривали голову, а у 2015 році – обливали червоною фарбою.



У Бостоні статуї відірвали голову / Фото CBS

Дивіться відео з понищеною статуєю Колумба:

У Річмонді пам'ятник підпалили та кинули у воду

У Вірджинії статую Христофору Колумбу встановили у 1927 році. Перед тим, як зняти пам'ятник з постаменту, учасники акції провели мітинг за захист прав афроамериканців та корінних народів.

На те, аби повалити Колумба, знадобилось дві години. Статую підпалили та викинули у річку. На її місці натомість залишили напис "Колумб представляє геноцид".

Зверніть увагу! Протягом багатьох років у США триває кампанія з вимогою замінити так званий День Колумба на День корінних народів.



У Річмонді пам'ятник зняли з п'єдесталу / Фото Time

Video: Christopher Columbus statue discovers lake in Richmond, Virginia. pic.twitter.com/aroh0rshfS — Resist Programming (@RzstProgramming) June 10, 2020

Протести у США: коротко