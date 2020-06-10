Відірвали голову Колумбові: мітингувальники в США розтрощили статую – фото, відео
У Бостоні учасники антирасистських протестів відламали голову статуї Христофора Колумба. У місті Річмонд, що у Вірджинії, пам'ятник першовідкривачеві Америки повалили, а згодом викинули в річку.
Колумба критикують за жорстоке ставлення до індіанців
На думку учасників протестів, саме відкриття Колумбом Америки стало початком торгівлі рабами. Також мореплавця критикують за його жорстоке ставлення до корінного населення Америки – індіанців. Про це повідомляє CBC Boston.
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У Бостоні статуї відривають голову не вперше
У Бостоні зі статуєю Колумба неприємності уже не вперше. У 2006 році статуї вже відривали голову, а у 2015 році – обливали червоною фарбою.
У Бостоні статуї відірвали голову / Фото CBS
Дивіться відео з понищеною статуєю Колумба:
У Річмонді пам'ятник підпалили та кинули у воду
У Вірджинії статую Христофору Колумбу встановили у 1927 році. Перед тим, як зняти пам'ятник з постаменту, учасники акції провели мітинг за захист прав афроамериканців та корінних народів.
На те, аби повалити Колумба, знадобилось дві години. Статую підпалили та викинули у річку. На її місці натомість залишили напис "Колумб представляє геноцид".
Зверніть увагу! Протягом багатьох років у США триває кампанія з вимогою замінити так званий День Колумба на День корінних народів.
У Річмонді пам'ятник зняли з п'єдесталу / Фото Time
Протести у США: коротко
- 25 травня у Міннеаполісі поліція затримала 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. Той начебто розплачувався у магазині фальшивою банкнотою.
- Затримання було вкрай жорстоким: чоловік загинув від дій правоохоронців.
- Один із них притиснув його горло коліном. Флойд просив не вбивати його та кричав, що не може дихати, однак поліцейські не реагували на це.
- Медиків викликали, коли Флойд затих. Чоловік помер у лікарні.
- Після цього міста у США охопила потужна хвиля протестів, які тривають і досі.
- З протестами на вулиці своїх міст виходять і громадяни інших держав.