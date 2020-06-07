У світі тривають масові протести проти расизму та жорстокого поводження поліцейських. 7 червня у столицях Німеччини та Великої Британії активісти вийшли на вулиці.

Протести у Німеччині

Під час мітингів проти расизму у Берліні затримали 93 людини. У результаті сутичок 28 правоохоронців отримали поранення. Про це повідомляє DW.

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Загалом у мітингу взяли участь приблизно 15 тисяч людей. Більшість людей дотримувалися правил соціального дистанціювання. Згодом після закінчення акції кілька сотень людей зібралися у районі станції "Берлін-Александерплац".

Одного з активістів затримали за пошкодження автомобіля екстрених служб. Після цього решта почали закидати поліцейських і перехожих камінням і пляшками. 28 правоохоронців отримали поранення.



Протести у Берліні / Фото Getty Images



Протести проти расизму / Фото Getty Images



У мітингу взяли участь приблизно 15 тисяч людей / Фото Getty Images

Протести у Великій Британії

У Лондоні також відбулися протести проти расизму у підтримку руху Black Lives Matter ("Життя темношкірих мають значення"). Після мирної демонстрації сталися сутички, під час яких поранили 14 офіцерів поліції. Про це повідомляє агентство АР.

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Правоохоронці у відповідь заарештували декількох мітингувальників. Комісар столичної поліції Крессіда Дік заявила, що напади на офіцерів є "шокуючими і абсолютно неприпустимими".

Що відомо про рух Black Lives Matter?Цей рух виступає проти насильства до темношкірих. Акції останніх тижнів почалися після резонансної загибелі Флойда в США.



Протести у Лондоні / Фото Getty Images



Під час протестів поранили 14 офіцерів / Фото Getty Images



Під час протестів у Лондоні не минулося без сутичок / Фото Getty Images



Люди протестують проти расизму / Фото Getty Images

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