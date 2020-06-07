Масові протести у світі: у Лондоні поранили копів, а у Берліні затримали майже 100 людей
У світі тривають масові протести проти расизму та жорстокого поводження поліцейських. 7 червня у столицях Німеччини та Великої Британії активісти вийшли на вулиці.
Протести у Німеччині
Під час мітингів проти расизму у Берліні затримали 93 людини. У результаті сутичок 28 правоохоронців отримали поранення. Про це повідомляє DW.
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Загалом у мітингу взяли участь приблизно 15 тисяч людей. Більшість людей дотримувалися правил соціального дистанціювання. Згодом після закінчення акції кілька сотень людей зібралися у районі станції "Берлін-Александерплац".
Одного з активістів затримали за пошкодження автомобіля екстрених служб. Після цього решта почали закидати поліцейських і перехожих камінням і пляшками. 28 правоохоронців отримали поранення.
Протести у Берліні / Фото Getty Images
Протести проти расизму / Фото Getty Images
У мітингу взяли участь приблизно 15 тисяч людей / Фото Getty Images
Протести у Великій Британії
У Лондоні також відбулися протести проти расизму у підтримку руху Black Lives Matter ("Життя темношкірих мають значення"). Після мирної демонстрації сталися сутички, під час яких поранили 14 офіцерів поліції. Про це повідомляє агентство АР.
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Правоохоронці у відповідь заарештували декількох мітингувальників. Комісар столичної поліції Крессіда Дік заявила, що напади на офіцерів є "шокуючими і абсолютно неприпустимими".
Що відомо про рух Black Lives Matter?Цей рух виступає проти насильства до темношкірих. Акції останніх тижнів почалися після резонансної загибелі Флойда в США.
Протести у Лондоні / Фото Getty Images
Під час протестів поранили 14 офіцерів / Фото Getty Images
Під час протестів у Лондоні не минулося без сутичок / Фото Getty Images
Люди протестують проти расизму / Фото Getty Images
Смерть Джорджа Флойда: головне
- 25 травня поліцейські затримали Джорджа Флойда за те, що він начебто намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів. Під час затримання один з копів застосував задушливий прийом, ставши йому коліном на шию. Прийом не заборонений у Міннесоті, однак тримати чоловіка понад 5 хвилин у такому положенні не було жодних підстав.
- Зрештою, викликали медиків, коли Флойд затих і припинив благати про допомогу. Але було вже надто пізно. Чоловікові викликали "швидку", проте до лікарні він не дожив.
- За результатами незалежного розтину, який замовила сім'я Флойда, чоловік помер від асфіксії, викликаної тиском на шию та спину.
- Після смерті Флойда у багатьох містах світу люди влаштували масштабні акції протесту. Найбільше мітингів у США.