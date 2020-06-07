В мире продолжаются массовые протесты против расизма и жестокого обращения полицейских. 7 июня в столицах Германии и Великобритании активисты вышли на улицы.

Протесты в Германии

Во время митингов против расизма в Берлине задержали 93 человека. В результате столкновений 28 правоохранителей получили ранения. Об этом сообщает DW.

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Всего в митинге приняли участие примерно 15 тысяч человек. Большинство людей придерживались правил социального дистанцирования. Впоследствии после окончания акции несколько сотен человек собрались в районе станции "Берлин-Александерплац".

Одного из активистов задержали за повреждение автомобиля экстренных служб. После этого остальные начали забрасывать полицейских и прохожих камнями и бутылками. 28 правоохранителей получили ранения.



Протесты в Берлине / Фото Getty Images



Протесты против расизма / Фото Getty Images



В митинге приняли участие примерно 15 тысяч человек / Фото Getty Images

Протесты в Великобритании

В Лондоне прошли протесты против расизма в поддержку движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"). После мирной демонстрации произошли столкновения, во время которых ранили 14 офицеров полиции. Об этом сообщает агентство АР.

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Правоохранители в ответ арестовали нескольких митингующих. Комиссар столичной полиции Крессида Дик заявила, что нападения на офицеров являются "шокирующими и абсолютно недопустимыми".

Что известно о движении Black Lives Matter?Это движение выступает против насилия над темнокожими. Акции последних недель начались после резонансной гибели Флойда в США.



Протесты в Лондоне / Фото Getty Images



Во время протестов ранили 14 офицеров / Фото Getty Images



Во время протестов в Лондоне не обошлось без столкновений / Фото Getty Images



Люди протестуют против расизма / Фото Getty Images

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