Массовые протесты в мире: в Лондоне ранили копов, а в Берлине задержали почти 100 человек
В мире продолжаются массовые протесты против расизма и жестокого обращения полицейских. 7 июня в столицах Германии и Великобритании активисты вышли на улицы.
Протесты в Германии
Во время митингов против расизма в Берлине задержали 93 человека. В результате столкновений 28 правоохранителей получили ранения. Об этом сообщает DW.
Важно Протесты против расизма добрались до Австралии: фото, видео
Всего в митинге приняли участие примерно 15 тысяч человек. Большинство людей придерживались правил социального дистанцирования. Впоследствии после окончания акции несколько сотен человек собрались в районе станции "Берлин-Александерплац".
Одного из активистов задержали за повреждение автомобиля экстренных служб. После этого остальные начали забрасывать полицейских и прохожих камнями и бутылками. 28 правоохранителей получили ранения.
Протесты в Берлине / Фото Getty Images
Протесты против расизма / Фото Getty Images
В митинге приняли участие примерно 15 тысяч человек / Фото Getty Images
Протесты в Великобритании
В Лондоне прошли протесты против расизма в поддержку движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"). После мирной демонстрации произошли столкновения, во время которых ранили 14 офицеров полиции. Об этом сообщает агентство АР.
Актуально Джордж Флойд умер: кто это, почему возникли протесты и почему о нем говорят звезды
Правоохранители в ответ арестовали нескольких митингующих. Комиссар столичной полиции Крессида Дик заявила, что нападения на офицеров являются "шокирующими и абсолютно недопустимыми".
Что известно о движении Black Lives Matter?Это движение выступает против насилия над темнокожими. Акции последних недель начались после резонансной гибели Флойда в США.
Протесты в Лондоне / Фото Getty Images
Во время протестов ранили 14 офицеров / Фото Getty Images
Во время протестов в Лондоне не обошлось без столкновений / Фото Getty Images
Люди протестуют против расизма / Фото Getty Images
Смерть Джорджа Флойда: главное
- 25 мая полицейские задержали Джорджа Флойда за то, что он якобы пытался рассчитаться в магазине фальшивыми чеком на 20 долларов. Во время задержания один из копов применил удушающий прием, став ему коленом на шею. Прием не запрещен в Миннесоте, однако держать мужчину более 5 минут в таком положении не было никаких оснований.
- В конце концов, вызвали медиков, когда Флойд затих и прекратил умолять о помощи. Но было уже слишком поздно. Мужчине вызвали "скорую", однако до больницы он не дожил.
- По результатам независимого вскрытия, который заказала семья Флойда, мужчина скончался от асфиксии, вызванной давлением на шею и спину.
- После смерти Флойда во многих городах мира люди устроили масштабные акции протеста. Больше всего митингов в США.