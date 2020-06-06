Протесты из-за убийства полицейским чернокожего американца Джорджа Флойда уже давно вышли за пределы США. 6 июня митинги всколыхнули крупные города Австралии.

В Сиднее на акцию собрались около трех тысяч человек, сообщает ABC News. Организовали акцию группы по защите прав коренного австралийского населения.

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Протесты ранее пытались запретить из-за опасности коронавируса. Однако суд отменил запрет на демонстрацию.

Протесты уже прошли в Мельбурне, Брисбене и Аделаиде.

Протесты против расизма в Австралии / Фото ABC News

Активисты рассказали, что их вдохновили протесты в США после убийства Джорджа Флойда.

Австралию всколыхнули протесты: видео

Unreal this is Sydney, Australia at this very moment marching for #BlackLivesMatter



pic.twitter.com/e90pzIe966 — Joshua Potash (@JoshuaPotash) June 6, 2020