Протесты против расизма добрались до Австралии: фото, видео
Протесты из-за убийства полицейским чернокожего американца Джорджа Флойда уже давно вышли за пределы США. 6 июня митинги всколыхнули крупные города Австралии.
В Сиднее на акцию собрались около трех тысяч человек, сообщает ABC News. Организовали акцию группы по защите прав коренного австралийского населения.
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Протесты ранее пытались запретить из-за опасности коронавируса. Однако суд отменил запрет на демонстрацию.
Протесты уже прошли в Мельбурне, Брисбене и Аделаиде.
Протесты против расизма в Австралии / Фото ABC News
Активисты рассказали, что их вдохновили протесты в США после убийства Джорджа Флойда.
Австралию всколыхнули протесты: видео
Протесты в США: коротко о главном
- 25 мая полицейские жестоко задержали темнокожего Джорджа Флойда за то, что мужчина пытался рассчитаться в магазине фальшивым чеком на 20 долларов.
- Один из копов применил удушающий прием, став коленом на шею. Флойд умер. Перед смертью просил отпустить, потому что "не мог дышать".
- Позже это выражение стало одним из слоганов массовых протестов.
- США охватили протесты, арестовали более 4 тысяч человек. В крупных городах ввели комендантский час.
- К митингующим присоединились радикально настроенные люди, которые бьют других протестующих, грабят магазины и сжигают чужие авто.
- Во время протестов есть пострадавшие и среди силовиков, и среди митингующих.
- Впоследствии акции против расизма прошли во многих странах Европы.