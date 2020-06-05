В США до сих пор можно наблюдать сильный расизм в отношении темнокожих. Все из-за рабства и сегрегации. Не одно поколение темнокожих жило в нищете, в бесправии и без доступа к образованию и культуре.

Из-за этого у них сложилась своя культура, которая во многом основана на ценностях выживания – надо быть сильным, надо уметь постоять за себя. Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" на 24 канале рассказал Иван Яковина.

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Он объяснил, что почти единственной доступной для них карьерой была именно преступная банда, поэтому ситуация очень сложная.

Например, темнокожая ребенок, который любит учиться, читает книги, увлекается физикой, становится чужим для своих же. Часто его обзывают, над ним издеваются в том смысле, что он типа хочет стать "белым", а это – оскорбление,

– заявил Иван Яковина.

"Если же такой ребенок каким-то чудом попадает в хорошую школу, где учатся дети богатых белокожих, то его начинают прессовать одноклассники за цвет кожи и бедность", – добавил международный обозреватель.

Яковина объяснил, что это замкнутый круг из 2 причин:

► В таких условиях сама жизнь толкает многих темнокожих в преступный мир.

► Полицейские, которые по долгу службы постоянно имеют дело с преступниками, постепенно начинают думать, если очень много преступников темнокожие, то и все они – преступники. А с преступниками разговор один – коленом на горло и "Молчи, тварь!". Вот так и появляется системный расизм в американской полиции.

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"Даже либеральный коп через какое-то время начинает видеть в темнокожих людях потенциальных бандитов. А в США любой может купить себе пистолет, поэтому бандиты там вооружены. В результате американские полицейские очень часто обращаются с темнокожими мужчинами так, будто перед ними был тяжело вооруженный боевик, а не простой дядя Вася, который в тапках в магазин вышел", – сообщил Яковина,.

Смотрите видеоблог Ивана Яковины:

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