В США досі можна спостерігати сильний расизм щодо темношкірих. Усе через рабство та сегрегацію. Не одне покоління темношкірих жило в злиднях, в безправ'ї та без доступу до освіти і культури.

Через це у них склалася своя культура, яка багато в чому заснована на цінностях виживання – треба бути сильним, треба вміти постояти за себе. Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" на 24 каналі розповів Іван Яковина.

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Він пояснив, що майже єдиною доступною для них кар'єрою була саме злочинна банда, тому ситуація дуже складна.

Наприклад, темношкіра дитина, яка любить вчитися, читає книги, захоплюється фізикою, стає чужим для своїх же. Часто його обзивають, над ним знущаються в тому сенсі, що він типу хоче стати "білим", а це – образа,

– заявив Іван Яковина.

"Якщо ж така дитина якимось дивом потрапляє в хорошу школу, де вчаться діти багатих білошкірих, то його починають пресувати однокласники через колір шкіри і бідності", – додав міжнародний оглядач.

Яковина пояснив, що це замкнуте коло з 2 причин:

► В таких умовах саме життя виштовхує багатьох темношкірих в злочинний світ.

► Поліцейські, які за службовим обов'язком постійно мають справу зі злочинцями, поступово починають думати, якщо дуже багато злочинців темношкірі, то і всі вони – злочинці. А зі злочинцями розмова одна – коліном на горло і "Мовчи, тварюка!". Ось так і з'являється системний расизм в американській поліції.

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"Навіть ліберальний коп через якийсь час починає бачити в темношкірих людей потенційних бандитів. А в США будь-хто може купити собі пістолет, тому бандити там озброєні. В результаті американські поліцейські дуже часто поводяться з темношкірими чоловіками так, якщо б перед ними був важко озброєний бойовик, а не простий дядько Вася, який в тапках в магазин вийшов", – повідомив Яковина,.

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