Протести проти расизму дістались Австралії: фото, відео
Протести через вбивство поліцейським темношкірого американця Джорджа Флойда вже давно вийшли за межі США. 6 червня мітинги сколихнули великі міста Австралії.
У Сіднеї на акцію зібралися близько трьох тисяч людей, повідомляє ABC News. Організували акції групи із захисту прав корінного австралійського населення.
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Протести раніше намагалися заборонити через небезпеку коронавірусу. Однак суд скасував заборону на демонстрацію.
Протести вже пройшли у Мельбурні, Брісбені і Аделаїді.
Протести проти расизму в Австралії / Фото ABC News
Активісти розповіли, що їх надихнути протести у США після вбивтсва Джорджа Флойда.
Австралію сколихнули протести: відео
Протести у США: коротко про головне
- 25 травня поліцейські жорстоко затримали темношкірого Джорджа Флойда за те, що чоловік намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів.
- Один з копів застосував задушливий прийом, ставши коліном на шию. Флойд помер. Перед смерттю благав відпустити, бо "не міг дихати".
- Пізніше цей вислів став одним зі слоганів масових протестів.
- США охопили протести, заарештували понад 4 тисячі людей. У великих містах ввели комендантську годину.
- До мітингувальників долучилися радикально налаштовані люди, які б'ють інших протестувальників, грабують магазини та спалюють чужі авто.
- Під час протестів є постраждалі й серед силовиків, і серед мітингувальників.
- Згодом акції проти расизму пройшли у багатьох країнах Європи.