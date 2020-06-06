Протести через вбивство поліцейським темношкірого американця Джорджа Флойда вже давно вийшли за межі США. 6 червня мітинги сколихнули великі міста Австралії.

У Сіднеї на акцію зібралися близько трьох тисяч людей, повідомляє ABC News. Організували акції групи із захисту прав корінного австралійського населення.

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Протести раніше намагалися заборонити через небезпеку коронавірусу. Однак суд скасував заборону на демонстрацію.

Протести вже пройшли у Мельбурні, Брісбені і Аделаїді.

Протести проти расизму в Австралії / Фото ABC News

Активісти розповіли, що їх надихнути протести у США після вбивтсва Джорджа Флойда.

Австралію сколихнули протести: відео

Unreal this is Sydney, Australia at this very moment marching for #BlackLivesMatter



pic.twitter.com/e90pzIe966 — Joshua Potash (@JoshuaPotash) June 6, 2020