Сім’я Джорджа Флойда закликала ООН розслідувати справу його вбивства
Родина афроамериканця Джорджа Флойда, який загинув під час затримання поліцією, просить ООН втрутитися в його справу. Зокрема, – запропонувати рекомендації щодо системної реформи поліції у США.
Так, 3 червня на адресу робочої групи ООН щодо прав людей африканського походження американський прокурор по сімейних та громадянських правах Бен Крамп надіслав листа, передає CNN.
З останнього Смерть Джорджа Флойда: поліцію Міннеаполіса розформовують
Правозахисник закликав ООН розслідувати смерть Джорджа Флойда та закликати владу США висунути федеральні кримінальні звинувачення проти причетних до цього посадовців.
Серед інших прохань у листі:
- Проведення реформи, включно з методами деескалації;
- Незалежні судові переслідування і розкриття для кожного вбивства поліцією.
У заяві Крампа також йдеться про те, що у США "існує давня модель і практика позбавлення чорношкірих громадян основного права людини на життя".
Протести у США: коротко
- 25 травня у Міннеаполісі поліція затримала 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. Той начебто розплачувався у магазині фальшивою банкнотою.
- Затримання було вкрай жорстоким: чоловік загинув від дій правоохоронців.
- Один із них притиснув його горло коліном. Флойд просив не вбивати його та кричав, що не може дихати, однак поліцейські не реагували на це.
- Медиків викликали, коли Флойд затих. Чоловік помер у лікарні.
- Після цього міста у США охопила потужна хвиля протестів, які тривають і досі.
- З протестами на вулиці своїх міст виходять і громадяни інших держав.
- У Міннеаполісі, де трапилася трагедія із Флойдом, поліції заборонять застосовувати задушливий прийом при затриманні людей.