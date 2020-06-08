Родина афроамериканця Джорджа Флойда, який загинув під час затримання поліцією, просить ООН втрутитися в його справу. Зокрема, – запропонувати рекомендації щодо системної реформи поліції у США.

Так, 3 червня на адресу робочої групи ООН щодо прав людей африканського походження американський прокурор по сімейних та громадянських правах Бен Крамп надіслав листа, передає CNN.

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Правозахисник закликав ООН розслідувати смерть Джорджа Флойда та закликати владу США висунути федеральні кримінальні звинувачення проти причетних до цього посадовців.

Серед інших прохань у листі:

Проведення реформи, включно з методами деескалації;

Незалежні судові переслідування і розкриття для кожного вбивства поліцією.

У заяві Крампа також йдеться про те, що у США "існує давня модель і практика позбавлення чорношкірих громадян основного права людини на життя".

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