Семья Джорджа Флойда призвала ООН расследовать дело его убийства
Семья афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб во время задержания полицией, просит ООН вмешаться в его дело. В частности, – предложить рекомендации по системной реформые полиции в США.
Так, 3 июня в адрес рабочей группы ООН по правам людей африканского происхождения американский прокурор по семейным и гражданским правам Бен Крамп направил письмо, передает CNN.
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Правозащитник призвал ООН расследовать смерть Джорджа Флойда и призвать власти США выдвинуть федеральные уголовные обвинения против причастных к этому чиновников.
Среди других просьб в письме:
- Проведение реформы, включая методы деэскалации;
- Независимые судебные преследования и раскрытия для каждого убийства полицией.
В заявлении Крампа также говорится о том, что в США существует давняя модель и практика лишения чернокожих граждан основного права человека на жизнь.
Протесты в США: кратко
- 25 мая в Миннеаполисе полиция задержала 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Тот вроде бы расплачивался в магазине фальшивой банкнотой.
- Задержание было крайне жестоким: мужчина погиб от действий правоохранителей.
- Один из них прижал его горло коленом. Флойд просил не убивать его и кричал, что не может дышать, однако полицейские не реагировали на это.
- Медиков вызвали, когда Флойд затих. Мужчина скончался в больнице.
- После этого города в США охватила мощная волна протестов, которые продолжаются до сих пор.
- С протестами на улицы своих городов выходят и граждане других государств.
- В Миннеаполисе, где случилась трагедия с Флойдом, полиции запретят применять удушающий прием при задержании людей.