Семья афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб во время задержания полицией, просит ООН вмешаться в его дело. В частности, – предложить рекомендации по системной реформые полиции в США.

Так, 3 июня в адрес рабочей группы ООН по правам людей африканского происхождения американский прокурор по семейным и гражданским правам Бен Крамп направил письмо, передает CNN.

Из последнего Смерть Джорджа Флойда: полицию Миннеаполиса расформировывают

Правозащитник призвал ООН расследовать смерть Джорджа Флойда и призвать власти США выдвинуть федеральные уголовные обвинения против причастных к этому чиновников.

Среди других просьб в письме:

Проведение реформы, включая методы деэскалации;

Независимые судебные преследования и раскрытия для каждого убийства полицией.

В заявлении Крампа также говорится о том, что в США существует давняя модель и практика лишения чернокожих граждан основного права человека на жизнь.

Протесты в США: кратко