У Міннеаполісі, де через жорстокі дії правоохоронців загинув темношкірий америкаць Джордж Флойд, розформують поліцію. Відповідне рішення ухвалила рада міста. 9 з 13 її членів віддали за це свої голоси.

Такої кількості голосів достатньо, аби при потребі подолати вето мера міста Джейкоба Фрея. Раніше він виступав проти цієї ініціативи, повідомляє Star Tribune.

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Чиновники також пропонують випробувати нову модель громадської безпеки. Для цього планують провести консультації з афроамериканцями та латиноамериканцями, які живуть у місті.

Таке рішення стало відповіддю на масові акції протесту через смерть Джорджа Флойда.

Що відомо про вбивство Флойда