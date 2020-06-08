Смерть Джорджа Флойда: поліцію Міннеаполіса розформовують
У Міннеаполісі, де через жорстокі дії правоохоронців загинув темношкірий америкаць Джордж Флойд, розформують поліцію. Відповідне рішення ухвалила рада міста. 9 з 13 її членів віддали за це свої голоси.
Такої кількості голосів достатньо, аби при потребі подолати вето мера міста Джейкоба Фрея. Раніше він виступав проти цієї ініціативи, повідомляє Star Tribune.
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Чиновники також пропонують випробувати нову модель громадської безпеки. Для цього планують провести консультації з афроамериканцями та латиноамериканцями, які живуть у місті.
Таке рішення стало відповіддю на масові акції протесту через смерть Джорджа Флойда.
Що відомо про вбивство Флойда
- Флойда при затриманні 25 травня придушив поліцейський. Акції протесту у Міннеаполісі завершилися підпалом поліцейської дільниці, де той працював. Самого правоохоронця та 3 його напарників затримали.
- Після загибелі Флойда у місті заборонили застосування задушливого прийому поліцейськими. Рішення міськради має підтвердити суд, тоді воно стане обов'язковим.
- Тим часом у Міннеаполіс ввели Нацгвардію, аби запобігти заворушенням. Жителі продовжили свої акції: вони проходять мирно.
- США охопили протести, заарештували понад 4 тисячі людей. У великих містах ввели комендантську годину.
- Згодом акції проти расизму пройшли у багатьох країнах Європи.