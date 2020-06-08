Смерть Джорджа Флойда: полицию Миннеаполиса расформируют
В Миннеаполисе, где из-за жестоких действий правоохранителей погиб темнокожий америкацем Джордж Флойд, расформируют полицию. Соответствующее решение принял совет города. 9 из 13 ее членов отдали за это свои голоса.
Такого количества голосов достаточно, чтобы при необходимости преодолеть вето мэра города Джейкоба Фрея. Ранее он выступал против этой инициативы, сообщает Star Tribune.
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Чиновники также предлагают опробовать новую модель общественной безопасности. Для этого планируется провести консультации с афроамериканцами и латиноамериканцами, которые живут в городе.
Такое решение стало ответом на массовые акции протеста из-за смерти Джорджа Флойда.
Что известно об убийстве Флойда
- Флойда при задержании 25 мая задушил полицейский. Акции протеста в Миннеаполисе завершились поджогом полицейского участка, где он работал. Самого милиционера и 3 его напарников задержали.
- После гибели Флойда в городе запретили применение удушающего приема полицейскими. Решение горсовета должен подтвердить суд, тогда оно станет обязательным.
- Между тем в Миннеаполис ввели Нацгвардию, чтобы предотвратить беспорядки. Жители продолжили свои акции: они проходят мирно.
- США охватили протесты, арестовали более 4 тысяч человек. В крупных городах ввели комендантский час.
- Впоследствии акции против расизма прошли во многих странах Европы.