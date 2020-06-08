В Миннеаполисе, где из-за жестоких действий правоохранителей погиб темнокожий америкацем Джордж Флойд, расформируют полицию. Соответствующее решение принял совет города. 9 из 13 ее членов отдали за это свои голоса.

Такого количества голосов достаточно, чтобы при необходимости преодолеть вето мэра города Джейкоба Фрея. Ранее он выступал против этой инициативы, сообщает Star Tribune.

Обратите внимание Хаос и тревога: почему протесты в США вызвали массовое мародерство

Чиновники также предлагают опробовать новую модель общественной безопасности. Для этого планируется провести консультации с афроамериканцами и латиноамериканцами, которые живут в городе.

Такое решение стало ответом на массовые акции протеста из-за смерти Джорджа Флойда.

Что известно об убийстве Флойда