В городе Миннеаполис в США, где погиб афроамериканец Флойд после применения удушающего приема полицейскими, этот прием решили запретить. Более того, правоохранители будут обязаны останавливать коллег, если те вдруг начнут кого-то душить во время задержания.

Таке рішення ухвалили на засіданні міської ради 6 червня, як пише Associated Press. За американськими законами, рішення міськради має підтвердити суд, і тоді воно стане обов'язковим.

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Заборона поліцейським застосовувати задушливий прийом – це частина виконання домовленостей міста Міннеаполіс і міністерства з прав людини штату Міннесота.

Після смерті Джорджа Флойда, яка спровокувала масові протести у США, влада ретельно займається реформуванням міської поліції. Тож і в міністерстві наголосили, що заборона задушливого прийому – маленький крок до реформи й лише початок зміни системи.

Додамо, що використання цього прийому почали забороняти не лише у Міннесоті. Наприклад, у Каліфорнії губернатор штату наказав вилучити його із навчання правоохоронців.

Нагадаємо, афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі затримала поліція саме із застосуванням задушливого прийому: поліцейський притиснув коліном шию чоловіка й утримував в такому стані кілька хвилин. Флойд кричав, що задихається, а згодом помер.